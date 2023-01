Mendag Sebut Harga Bahan Pokok di Sumut Stabil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SUMUT - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga pangan di Pasar Raya MMTC di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu (18/1/2023).

Zulkifli menyebut harga barang kebutuhan pokok (bapok) terpantau stabil dan pasokannya cukup pasca-Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

“Kami meninjau Pasar MMTC hari ini. Dari peninjauan kali ini, kami dapati harga-harga bapok stabil dan pasokan tersedia. Bahkan, harga-harga termasuk murah di sini. Silakan berbelanja,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, tercatat harga telur ayam ras Rp28.800 per kilogram (kg), cabai merah keriting Rp31.000 per kg, cabai rawit merah Rp32.000 per kg, bawang merah Rp35.000 per kg, dan bawang putih Rp21.000 kg.

Lebih lanjut Zulkifli mengatakan, pada momen Nataru 2023, harga bapok yang stabil dan pasokannya yang tersedia cukup dijaga antara lain melalui pengendalian inflasi daerah yang menggerakkan dinas-dinas perdagangan di daerah.

Upaya pengendalian inflasi daerah mengoptimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk subsidi transportasi dan pasar murah, serta turun ke pasar dan distributor untuk memastikan kelancaran logistik.

Ia pun memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau ketersediaan stok dan harga bapok pasca-Nataru 2023 dan menjelang momentum bulan Puasa 2023. Upaya ini merupakan bentuk komitmen memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bapok bagi masyarakat.

“Kami akan terus berusaha keras untuk memastikan momen bulan puasa dan lebaran tahun ini bisa terjaga dengan baik, sama seperti saat Nataru,” ujar Mendag.

Pada sidak ini turut hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko.

Sebelumnya Zulkifli Hasan dan Erick Thohir melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Sumatera Utara seperti ke Langkat, Binjai, Medan dan Deli Serdang.

Terkhusus di Binjai, dua menteri tersebut berkunjung ke salah satu pameran Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tan Collection di Kota Binjai kemarin (17/1).

