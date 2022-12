SKK Migas Gelar Syukuran, Pengeboran Sumur Nuri-1X Berhasil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, TAPUNG HILIR - KKKS Bumi Siak Pusako menggelar syukuran atas selesainya pengeboran sumur eksplorasi Nuri-1X yang berada di Dusun Plambayan Desa Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Syukuran dihadiri Sekretaris SKK Migas Shinta Damayanti, Bupati Siak Drs. H. Alfedri, M.Si, Asisten II Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Efarevita, Karo Ekonomi Pemprov Riau Jhon Pinem, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus, Direktur Bumi Siak Pusako Iskandar, General Manager PT Bumi Siak Pusako Ridwan dan tamu undangan lainnya.

Sumur Eksplorasi Nuri-1X yang berhasil ditajak pada tanggal 5 Juni 2022 dan mencapai Total Depth di kedalaman 8515 ftMD pada tanggal 1 September 2022 merupakan Sumur Eksplorasi kedua di Provinsi Riau. Pengeboran Sumur Eksplorasi Nuri-1X dimulai sejak WK CPP masih dikelola oleh BOB PT BSP – Pertamina Hulu hingga saat ini dikelola oleh PT Bumi Siak Pusako.

Pengeboran sumur Nuri-1X ini diharapkan dapat membantu pencapaian program target produksi Nasional 1 Juta Barel Oil Per Day (BOPD) dan 12 Ribu MMSCFD gas di tahun 2030 mendatang. pemboran Sumur Nuri-1X ini dengan kategori Discovery dengan estimasi total cadangan 2C sebesar 10.76 MMBO (P-50 Recoverable Resources) atau 36,75 MMBO (P-50 OOIP).

Direktur PT Bumi Siak Pusako Iskandar menyampaikan bahwa pengeboran sumur Nuri-1X dimulai pada masa BOB PT BSP – Pertamina Hulu yang kemudian dilanjutkan oleh PT Bumi Siak Pusako. Keberhasilan menemukan cadangan minyak didapat pada saat melakukan testing / uji lapisan pada 5 interval (lapisan Bekasap, Menggala dan 3 interval Pematang).

"Temuan ini menandai keberhasilan eksplorasi PT. BSP sebagai operator migas dari BUMD Riau yang telah dipercaya penuh mengelola WK CPP sejak 9 Agustus 2022", terang Ridwan.

Sekretaris SKK Migas Shinta Damayanti menyampaikan bahwa bahwa Wilayah Kerja (WK) Coastal Plain Pekanbaru (CPP) memiliki target 15 sumur pengembangan dan 2 Sumur Eksplorasi di tahun 2022. Sumur Nuri-1X termasuk salah satu target Pengeboran Eksplorasi di tahun 2022.

“Kami mengapresiasi dukungan semua pihak baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Desa maupun instansi lainnya yang telah mendukung kelancaran pengeboran eksplorasi sumur Nuri-1X ini. Kami berharap dengan ditemukannya hidrokarbon di sub cekungan Tapung mampu memberikan semangat bagi investor untuk terus menggencarkan kegiatan eksplorasi. Temuan ini tentunya juga akan memberikan dampak efek berganda yang positif bagi daerah”. Ungkap Shinta Damayanti

Bupati Siak Drs. H Alfedri, M.Si sebagai perwakilan dari pemegang saham PT BSP juga menyampaikan selamat dan apresisasi atas keberhasilan pengeboran sumur Nuri-1X ini. Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada SKK Migas yang telah mengawal dan mengarahkan PT BSP selama ini, terkhusus kepada Pemerintah Kecamatan Tapung dan Masyarakat Koto Garo yang telah mendukung PT BSP sehingga pengeboran berjalan lancar.

“Kita mohon doa juga agar pengeboran lainnya seperti di Butun South dan West Kasikan juga mendapatkan hasil yang sama seperti pengeboran Nuri-1X”. ungkap Alfedri.

Sumur Nuri-1X ini diajukan sebagai sumur eksplorasi Wildcat pada tahun 2019 dan di desain sebagai sumur untuk menembus sub cekungan Tapung sebagai bagian dari Central Sumatra Basin (CSB), dan sumur ini direncanakan akan menembus zona-zona Syn Rift Basin atau bagian terdalam dari Sub Cekungan Tapung. Rencana selanjutnya untuk sumur Nuri-1X adalah Put on Production (POP) pada September 2023, Delineasi 2 sumur pada tahun 2024 dan POD pada tahun 2025.

