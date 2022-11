Ditopang Model Terbaru, Penjualan Motor Sport Honda di Pekanbaru Capai 8.277 Unit

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- Penjualan sepeda motor kini masih didominasi skuter matik, namun Honda mencatat peminat segmen sport di Pekanbaru Riau masih cukup ramai dan jumlah penjualannya mencatat angka ribuan unit menjelang akhir tahun ini.

Regional Head PT Capella Dinamik Nusantara (CDN) Arifin menjelaskan sepanjang Januari-Oktober 2022 ini pihaknya sudah menjual sekitar 8.277 unit sepeda motor jenis sport.

"Total sales motor sport Honda di Pekanbaru dan Riau saat ini 8.277 unit di periode Januari-Oktober 2022. Ini total penjualan dari semua model Honda tipe sport," ujarnya, Selasa (29/11/2022).

Dia menuturkan untuk mendorong minat masyarakat memiliki motor sport dari Honda, pihaknya rutin melaksanakan beragam kegiatan dan aktivitas pameran dengan melibatkan masyarakat, misalnya pada pertengahan November lalu telah menyelenggarakan event Honda Sport Motoshow (HSMS) 2022. Gelaran event yang dilaksanakan mulai dari pameran HSMS hingga puncak acara dengan berbagai rangkaian kegiatan dan kompetisi.

Honda Sport Motoshow (HSMS) kali ini menghadirkan semua varian sepeda motor Honda type Sport di tengah masyarakat Riau khususnya Pekanbaru. Pameran HSMS memamerkan diantaranya All New CB150R Streetfire, All New CBR150R, All New CB150X, CBR250RR, CB 150 Verza, CRF150L dan varian motor sport Honda lainnya.

Pameran berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan demi kemanan dan kenyamanan saat pengunjung mendatangi booth pameran HSMS.

Arifin mengakui event ini menjadi gelaran event rutin yang dilaksanakan di beberapa titik pusat keramaian di Kota Pekanbaru, karena melihat tingginya antusias masyarakat Riau terhadap sepeda motor sport Honda.

“Dengan adanya pameran ini harapannya seluruh pecinta sepeda motor sport Honda mendapatkan informasi produk dan promo yang memberikan banyak keuntungan bagi yang ingin memilikinya."

Adapun pada momen event tersebut, konsumen dapat memanfaatkan penawaran spesial mulai dari uang muka mulai Rp2,7 juta, cashback hingga Rp1,4 juta, diskon angsuran hingga Rp4,2 juta dan hadiah langusung senilai hingga Rp5 juta.

