Harga Sembako, 4 Komoditas Ini Terpantau Turun Harga di Palembang

Bisnis.com, PALEMBANG – Empat komoditas bahan pokok di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terpantau mengalami penurunan harga pada Selasa (28/4/2020).

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Iwan Gunawan mengatakan keempat komoditas itu, yakni daging ayam boiler, telur ayam negeri, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau.

"Penurunan harga tersebut berdasarkan pantauan kami setiap hari di 5 pasar tradisional yang ada di Kota Palembang,” katanya, Selasa (28/4/2020).

Dia memerinci harga daging ayam saat ini senilai Rp22.200 per kg atau turun 1,8 persen dari harga Rp22.600 per kg.

Kemudian harga telur ayam negeri turun menjadi Rp20.000 atau 2,9 persen dari harga Rp20.600 per kg.

Selanjutnya, harga cabai rawit merah saat ini Rp42.000 per kg atau turun 4,5 persen dari harga Rp44.000 per kg. Penurunan juga terjadi pada cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp47.000 per kg menjadi Rp43.000 per kg atau turun 8,5 persen.

“Terdapat 18 komoditas yang kami pantau, meski ada yang turun tetapi ada juga yang bergerak naik,” katanya.

Sementara kenaikan harga terjadi pada dua komoditas bawang, yakni bawang merah naik dari Rp47.000 per kg menjadi Rp49.000 per kg. Adapun harga bawang putih naik sebesar 1,1 persen dari Rp35.000 per kg menjadi Rp35.400 per kg.

