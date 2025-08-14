Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Langkah Ekspansi Sensatia Buka Gerai Pertama di Palembang

Sensatia resmi membuka gerai pertamanya di Palembang sebagai strategi ekspansi merek perawatan kulit alami yang berasal dari Bali itu.
Herdiyan
Herdiyan - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 19:34
Share
Manajemen Sensatia berfoto bersama manajemen Palembang Indah Mall./Dok. Sensatia
Manajemen Sensatia berfoto bersama manajemen Palembang Indah Mall./Dok. Sensatia
Ringkasan Berita
  • Sensatia membuka gerai pertamanya di Palembang sebagai bagian dari strategi ekspansi di Sumatra Selatan.
  • Gerai ini terletak di Palembang Indah Mall dan merupakan gerai ke-3 di Pulau Sumatra, menambah total 42 gerai di Indonesia dan 2 di Malaysia.
  • Sensatia menawarkan produk perawatan kulit alami dan mengadakan promo spesial untuk 100 pembeli pertama dalam rangka grand opening.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, PALEMBANG – Sensatia resmi membuka gerai pertamanya di Palembang sebagai strategi ekspansi merek perawatan kulit alami yang berasal dari Bali itu.

Gerai yang berlokasi di lantai UG, Palembang Indah Mall, itu merupakan gerai ke-3 di Pulau Sumatra. Saat ini, Sensatia telah memiliki 42 gerai di seluruh Indonesia dan 2 gerai di Malaysia.

Asst. Marcom Manager Sensatia Lydiana Kristiawan menuturkan pembukaan gerai pertama di Palembang ini menjadi bagian dari strategi ekspansi ke Sumatra Selatan (Sumsel).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Sumsel tumbuh sebesar 5,42% pada triwulan II 2025 (year on year/yoy). Pertumbuhan ini menjadi indikator positif bagi potensi pasar di wilayah tersebut, mendorong Sensatia memilih Palembang sebagai salah satu pusat ekspansi di Pulau Sumatra.

“Dengan dinamika ekonomi yang sehat dan daya beli masyarakat yang terus tumbuh, Palembang menjadi pasar yang potensial bagi kami. Kehadiran gerai ini diharapkan dapat memberikan akses lebih mudah bagi konsumen untuk mendapatkan produk perawatan kulit alami dan berkualitas,” ujarnya di sela pembukaan gerai, Kamis (14/8/2025).

Hadir selama 25 tahun, Sensatia menawarkan rangkaian produk perawatan kulit dan rambut, mulai dari pembersih dan pelembap wajah, sabun mandi, sampo, pelembap bibir, deodoran, hingga produk khusus untuk ibu hamil, anak, remaja, dan grooming pria.

Baca Juga

Seluruh produk diformulasikan dari bahan alami, bebas bahan kimia berbahaya, serta diproduksi dengan prinsip clean beauty.

“Kami tidak hanya sekadar brand kecantikan. Sensatia hadir untuk mengajak masyarakat Palembang menerapkan gaya hidup wellness dan peduli pada kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Dalam rangka grand opening, Sensatia menghadirkan promo spesial berupa potongan harga, voucer belanja, dan hadiah langsung untuk 100 pembeli pertama. Penawaran ini berlaku terbatas selama periode pembukaan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat rangkaian produk Sensatia.

Saat ini, gerai Sensatia telah tersebar di berbagai provinsi, seperti Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, serta dua gerai internasional di Malaysia.

Pelanggan juga dapat membeli produk melalui situs resmi sensatia.com dan berbagai platform e-commerce ternama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Herdiyan
Editor : Herdiyan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
12 menit yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sociolla Perkuat Dukungan terhadap Brand Lokal lewat Kampanye Love Local 2025

Sociolla Perkuat Dukungan terhadap Brand Lokal lewat Kampanye Love Local 2025

Sosok di Balik Plasthetic Clinic, Klinik Kecantikan yang Masuki Usia 6 Tahun

Sosok di Balik Plasthetic Clinic, Klinik Kecantikan yang Masuki Usia 6 Tahun

Make Over Padukan Teknologi Mutakhir Pada Industri Kecantikan

Make Over Padukan Teknologi Mutakhir Pada Industri Kecantikan

Deretan Promo pada PRJ 2025: Kuliner, Kecantikan hingga Elektronik

Deretan Promo pada PRJ 2025: Kuliner, Kecantikan hingga Elektronik

Mash Moshem Sasar Pengusaha Pemula di Industri Kecantikan Balikpapan

Mash Moshem Sasar Pengusaha Pemula di Industri Kecantikan Balikpapan

Sosok di Balik Tirtir, Brand Kecantikan dari Korea yang Lagi Viral

Sosok di Balik Tirtir, Brand Kecantikan dari Korea yang Lagi Viral

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025
Kabar Sumatra
2 jam yang lalu

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia
Kabar Sumatra
12 Agt 2025 | 12:07 WIB

Upaya PHR Wujudkan Kedaulatan Energi Untuk 80 Tahun Indonesia

Jadi Jembatan Antara Pencari Kerja dan Perusahaan, BP Batam Luncurkan Mantab
Kabar Sumatra
3 jam yang lalu

Jadi Jembatan Antara Pencari Kerja dan Perusahaan, BP Batam Luncurkan Mantab

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024
Bisnis Sumatra
4 jam yang lalu

Persaingan Tinggi, Pelindo Dumai Catat Ekspor 3,2 Juta Ton CPO di 2024

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025
Kabar Sumatra
8 jam yang lalu

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025
Bisnis Sumatra
22 jam yang lalu

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

2

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

3

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025

4

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025

5

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

Riau Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat Seluas 10.800 Hektare hingga Akhir 2025

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

BPK Soroti Temuan Berulang dalam Laporan Keuangan Anak Buah Gubernur Bobby

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

Ganti Bos dari Militer, Bea Cukai Batam Ungkap Empat Kasus Penyelundupan Sabu dalam Sepekan

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

PDRB Sumut Hanya Tumbuh 4,67% pada Kuartal I/2025, Ekonom: Perlambatan Serius

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Sumut Ekspor 21,6 Ribu Ton Karet Alam per Maret 2025, Pasar ke Eropa Mulai Cerah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

2

Kementerian PU Kucurkan Rp23,7 Miliar Bangun Jembatan di Pesisir Selatan Sumbar

3

Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik I Ditargetkan Rampung Oktober 2025

4

Riau Masuk 6 Besar Nasional PDRB Triwulan II-2025

5

Pengerjaan Jalan Bayang-Alahan Panjang di Sumbar Ditarget Rampung Akhir 2025