Langkah Ekspansi Sensatia Buka Gerai Pertama di Palembang

Bisnis.com, PALEMBANG – Sensatia resmi membuka gerai pertamanya di Palembang sebagai strategi ekspansi merek perawatan kulit alami yang berasal dari Bali itu.

Gerai yang berlokasi di lantai UG, Palembang Indah Mall, itu merupakan gerai ke-3 di Pulau Sumatra. Saat ini, Sensatia telah memiliki 42 gerai di seluruh Indonesia dan 2 gerai di Malaysia.

Asst. Marcom Manager Sensatia Lydiana Kristiawan menuturkan pembukaan gerai pertama di Palembang ini menjadi bagian dari strategi ekspansi ke Sumatra Selatan (Sumsel).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Sumsel tumbuh sebesar 5,42% pada triwulan II 2025 (year on year/yoy). Pertumbuhan ini menjadi indikator positif bagi potensi pasar di wilayah tersebut, mendorong Sensatia memilih Palembang sebagai salah satu pusat ekspansi di Pulau Sumatra.

“Dengan dinamika ekonomi yang sehat dan daya beli masyarakat yang terus tumbuh, Palembang menjadi pasar yang potensial bagi kami. Kehadiran gerai ini diharapkan dapat memberikan akses lebih mudah bagi konsumen untuk mendapatkan produk perawatan kulit alami dan berkualitas,” ujarnya di sela pembukaan gerai, Kamis (14/8/2025).

Hadir selama 25 tahun, Sensatia menawarkan rangkaian produk perawatan kulit dan rambut, mulai dari pembersih dan pelembap wajah, sabun mandi, sampo, pelembap bibir, deodoran, hingga produk khusus untuk ibu hamil, anak, remaja, dan grooming pria.

Seluruh produk diformulasikan dari bahan alami, bebas bahan kimia berbahaya, serta diproduksi dengan prinsip clean beauty.

“Kami tidak hanya sekadar brand kecantikan. Sensatia hadir untuk mengajak masyarakat Palembang menerapkan gaya hidup wellness dan peduli pada kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Dalam rangka grand opening, Sensatia menghadirkan promo spesial berupa potongan harga, voucer belanja, dan hadiah langsung untuk 100 pembeli pertama. Penawaran ini berlaku terbatas selama periode pembukaan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat rangkaian produk Sensatia.

Saat ini, gerai Sensatia telah tersebar di berbagai provinsi, seperti Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, serta dua gerai internasional di Malaysia.

Pelanggan juga dapat membeli produk melalui situs resmi sensatia.com dan berbagai platform e-commerce ternama.