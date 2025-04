Objek Wisata Pantai Carocok Painan Masih jadi Primadona bagi Wisatawan Lintas Sumatra

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PADANG - Objek wisata Pantai Carocok Painan yang berada di jantung Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, masih menjadi primadona bagi wisatawan di Jalan Lintas Sumatra maupun wisatawan lokal.

Pantai Carocok ini bukanlah destinasi wisata yang baru di Sumbar, bahkan bila bicara wisata bahari yang populer di Sumbar itu ada di Pantai Carocok Painan, selain ada Pantai Padang dan kemudian di Kepulauan Mentawai.

Namun seiring terus maju dan berkembangan destinasi wisata bahari di Sumbar, kemudian hadirlah destinasi wisata bahari kawasan Mandeh. Wisata ini masih berada di Kabupaten Pesisir Selatan, dan sejak kehadirannya, daerah yang berada di jalur Lintas Sumatra ini memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan.

Kendati hadirnya destinasi wisata bahari yang baru, ternyata tidak membuat Pantai Carocok Painan sepi peminat. Buktinya pada libur lebaran 2025 ini, dari siang hingga menjelang waktu magrib, Pantai Carocok Painan dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah, baik yang antar kabupaten dan kota di Sumbar, maupun yang dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, Bengkulu, dan Medan.

Salah seorang pengunjung, Yunita mengatakan alasan masih memilih Carocok Painan menjadi tujuan wisata pada momen lebaran, karena merasa tidak bosan untuk datang secara berulang kali. Terlebih, ada banyak hal yang bisa dilakukan selama berwisata di Carocok Painan.

“Paling asyiknya ini bermain banana boat dan jetski. Kadang-kadang kami bisa melakukan snorkling juga seperti di Pulau Cingkuak nya, karena fasilitasnya ada, dan lengkap,” katanya, Rabu (2/4/2025).

Menurutnya Pantai Carocok sangat cocok untuk berwisata bersama keluarga, dan untuk berada di lokasi wisata, semua kalangan dan semua umur bisa menikmati wisata Carocok Painan ini.

“Hal yang buat kami nyaman itu, tidak ada pungli. Tiket untuk pengunjung maupun parkir telah diatur dengan baik oleh pemerintah,” ujarnya.

Sesuai dengan pengumuman tarif pengunjung ke Pantai Carocok Painan, untuk orang dewasa akan dikena tarif tiket Rp10.000 per orang dewasa, Rp5.000 per orang anak-anak, dan parkir Rp5.000 per unit roda empat. Pengumuman tarif tiket ini terpanjang di berbagai sisi kawasan wisata, sehingga pengunjung bisa dengan aman saat memasuki wisata Pantai Carocok Painan.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyampaikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung yang datang ke Pantai Carocok Painan, hal yang perlu dipastikan adalah soal tiket. Kalau soal tiket telah diatur dan telah diumumkan, maka pengunjung tidak bisa merasa dirugikan.

“Sengaja kami pajang di berbagai sisi pengumuman tarif tiketnya. Kalau ada oknum yang macam-macam, tinggal bilang saja, sudah aturan dari bupati. Kalau masih bandel, laporkan ke nomor 082275740929” tegasnya.

Dikatakannya dalam menghadapi libur lebaran ini, Pemkab Pesisir Selatan berharap kunjungan wisatawan meningkat dan memberikan dampak kepada ekonomi masyarakat, karena ada banyak pedagang di kawasan Carocok Painan ini.

“Untuk menarik minat pengunjung, kami juga menggelar iven Semarak Idulfitri 2025 yang dimulai sejak 1-5 April 2025 mendatang. Ada artis minang yang terkenal tampil di Carocok Painan. Jadi silahkan datang beramai-ramai,” harapnya.

Hendrajoni juga mengimbau kepada pengunjung yang berada di Pantai Carocok Painan untuk tetap menjaga kebersihan, karena dari Dinas Lingkungan Hidup telah menempatkan tong sampah di berbagai sisi keramaian, sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya.

Bupati menyampaikan sebagai daerah yang dikenal Negeri Sejuta Pesona, Pemkab akan terus berupaya berbenah di sektor pariwisata, apalagi wilayah Pesisir Selatan sepanjang jalannya itu merupakan akses Lintas Sumatra, sehingga tidak dapat dipungkiri akan banyak wisatawan menikmati keindahan bahari nya.