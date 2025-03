Wuling Resmi Perkenalkan New Air ev dan New Cloud EV untuk Masyarakat Palembang

Wuling Motors memperkenalkan varian terbarunya, yakni New Air ev dan New Cloud EV, dengan menggelar pameran di Palembang Trade Center, pada 19-23 Maret 2025.

Bisnis.com, PALEMBANG – Wuling Motors (Wuling) memperkenalkan varian terbarunya, yakni New Air ev dan New Cloud EV, untuk masyarakat Palembang dengan menggelar mall exhibition di Palembang Trade Center, pada 19-23 Maret 2025.

Regional Sales Area Wuling Motors Miftahul Huda mengatakan dua inovasi kendaraan listrik ini hadir sebagai bagian dari upaya Wuling dalam mendukung perkembangan mobil listrik di Indonesia.

“Setelah diperkenalkan pada IIMS [Indonesia International Motor Show] 2025 Februari lalu, kini kami membawa serta New Air ev dan New Cloud EV untuk menyapa masyarakat di Palembang. Peluncuran ini mencerminkan komitmen Wuling untuk terus menghadirkan kendaraan listrik inovatif untuk mendukung mobilitas masyarakat yang berkelanjutan,” ujarnya saat launching, Rabu (19/3/2025).

Sejak diluncurkan 2022, Air ev yang merupakan kendaraan listrik pertama Wuling dinilai telah mencuri banyak perhatian konsumen sehingga berhasil menjadi kendaraan listrik terpopuler.

Walaupun dimensinya berukuran ringkas, kabin Air ev tetap menawarkan kenyamanan optimal bagi penggunanya, baik untuk berkendara sendiri maupun bersama orang lain.

Melihat Air ev telah menjadi bagian dari keseharian banyak pengguna, Wuling pun menghadirkan pembaharuannya.

New Air ev

New Air ev mengusung semangat ‘Your Everyday Vehicle’ dengan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Dimensinya yang compact memungkinkan kendaraan ini lincah bermanuver di jalan raya. Pengguna juga merasakan kemudahan dalam pengisian daya di rumah.

Selain itu, New Air ev memiliki biaya kepemilikan serta perawatan yang terjangkau. Model terbaru ini juga hadir dengan beberapa sentuhan baru, termasuk gaya wheel cap yang lebih aerodinamis, nuansa interior tamarind sunset yang menghadirkan suasana hangat dan nyaman, serta pilihan warna eksterior terbaru starry black. New Air ev kini tersedia dalam dua varian, yakni Pro dan Lite.

New Cloud EV

Wuling Cloud EV, medium hatchback EV Wuling juga mendapat sambutan hangat sejak peluncurannya pada Mei 2024 di mana 85% penggunanya merupakan keluarga. Para pengguna memanfaatkan keandalan medium hatchback EV ini sebagai kendaraan yang mendukung mobilitas multi-stop dan multi-usage. Oleh karenanya, Wuling pun turut memperkenalkan New Cloud EV.

Wuling New Cloud EV ‘Driving The Future of Comfort’ menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman layaknya di ruang keluarga. Hal ini diwujudkan melalui fitur unggulan seperti Sofa Mode dan ruang kabin lapang sebesar 84,7% dari dimensi bodi.

Selain itu, New Cloud EV juga dilengkapi dengan teknologi canggih, termasuk fitur terbarunya, smartphone interconnection function. Sebagai kendaraan listrik, New Cloud EV menawarkan berbagai nilai tambah, seperti efisiensi biaya energi dan perawatan yang lebih hemat. Model terbaru ini juga hadir dengan dua pilihan warna eksterior baru, tungsten steel grey dan aurora silver, serta varian Lite yang lebih kompetitif dari sisi harga.

Dalam pameran ini, Wuling menghadirkan program promo bertajuk 'Tenang Bersama Wuling' yang menawarkan berbagai keuntungan menarik, seperti DP mulai Rp18 juta, bunga 0% hingga 3 tahun, gratis asuransi untuk seluruh lini kendaraan listrik Wuling, serta voucher belanja senilai jutaan rupiah.

Selain itu, Wuling juga memberikan promo khusus untuk pembelian kendaraan listrik, seperti Air ev, BinguoEV, dan Cloud EV, yakni garansi seumur hidup untuk tiga komponen inti, gratis biaya jasa dan suku cadang hingga 15,5 tahun atau 155.000 km, perangkat charging 7kW AC beserta instalasinya, gratis asuransi, dan DC Adapter.

Sementara itu, bagi konsumen SUV Wuling, tersedia resale value guarantee sebesar 70% di tahun ketiga, layanan gratis perawatan berkala hingga 8 tahun atau 100.000 km, serta garansi seumur hidup untuk tiga komponen utama hybrid khusus bagi model New Almaz RS Hybrid.

Pengunjung pameran juga berkesempatan mengikuti lucky dip dengan berbagai hadiah menarik, seperti Xiaomi Smart Band, e-wallet Rp500.000, Smart TV 32”, Huawei Matepad SE 11”, Gold Bar hingga 5 gram, dan Samsung Galaxy S24 Ultra. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan grand prize spesial berupa 1 unit BinguoEV dan 1 unit BinguoEV dengan potongan harga hingga 50%. Seluruh promo yang tersedia di pameran ini berlaku dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.