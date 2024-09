Dhika Adrian Bagikan Strategi Raih Cuan dari Personal Branding

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Influencer yang juga CEO Dhia Production, Dhika Adrian membagikan sejumlah strategi kepada generasi muda khususnya Gen Z agar bisa meraih berbagai keuntungan lewat media sosial, salah satunya lewat personal branding.

Dhika menyebutkan personal branding ibarat pondasi dalam proyek membangun rumah. Dengan pondasi yang kokoh tentu bisa menjadi penopang bangunan besar dan tinggi.

"Begitu juga dengan personal branding. Ibaratnya membangun pondasi tadi, branding kita sebagai pribadi dalam media sosial bila sudah kuat, akan bisa menarik berbagai brand atau perusahaan untuk bekerjasama dan mempromosikan lewat akun medsos pribadi kita," ujarnya di sesi ketiga event Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2024 di Universitas Riau, Rabu (25/9/2024).

Dhika menyebutkan untuk memulai branding atau karir di media sosial, hal yang harus dilakukan adalah mulai membuat konten dan menabung konten untuk masa depan di dunia digital.

"Menjadi konten kreator adalah pekerjaan jangka panjang tidak bisa dilakukan dalam semalam, karena itu mulailah membuat konten dan konsisten, karena dari ratusan atau ribuan konten yang dibuat itu kita tidak tahu mana yang akan menjadi jalan membuka peluang pendapatan di masa depan," ungkapnya.

Lewat upaya konsisten dan komitmen dalam membuat konten itulah, dirinya saat ini bisa meraih berbagai kerja sama dengan brand khususnya di bidang fotografi dan videografi.

Dia bercerita proses personal branding itu dimulainya sejak 2014 silam, dan setelah beberapa tahun berjalan dia mulai berani mengajukan kerja sama ke sejumlah perusahaan dan pemilik usaha terkait bidang foto dan video.

"Jadi caranya untuk kita yang punya akun medsos baru dan sudah mulai tumbuh, bisa dengan menawarkan diri untuk bekerjasama, siapkan rate card, kalau cocok ya itu akan saling menguntungkan, itu yang saya jalani beberapa tahun terakhir ini," ujarnya.

Misalnya dari puluhan email penawaran ke perusahaan dan merek terkait, akhirnya ada satu dan dua jawaban positif hingga kerja sama itu dapat berlanjut di kemudian hari, sesuai hasil atau feedback yang didapatkan dari kolaborasi tersebut.

Menurutnya Gen Z saat ini sangat diuntungkan dengan berbagai kemudahan dalam membuat konten. Misalnya bisa dengan menggunakan HP pribadi dan membuat konten yang disukai.

"Kalau hobi memasak ya buatlah konten masakan, untuk menu telur saja misalnya buat konten kreasi 5 menu telur, itu terus dikembangkan kontennya ke menu lain dan bisa menjadi branding konten masakan dari akun pribadi tersebut," ungkapnya.

Dia berharap dengan berbagai pengalaman yang telah dialaminya itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda di Riau, untuk mau mencoba dan mulai menjadi konten kreator, sehingga bisa menjadi bekal dan mendapatkan keuntungan dari dunia digital di masa mendatang.

