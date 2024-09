Bank BNI Ajak Generasi Muda Riau Cerdas Kelola Keuangan Lewat Aplikasi Wondr

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Bank BNI mengajak generasi muda di Provinsi Riau, terutama mahasiswa, untuk mulai menata keuangan mereka dengan baik.

Area Head BNI Provinsi Riau Yudhi Darmawan menjelaskan menabung harus dijadikan kebiasaan, agar siap menghadapi situasi mendesak di masa depan.

"Jadikan menabung sebagai kebiasaan, jangan habiskan semua uang yang dipegang. Jika tidak punya simpanan, saat ada kebutuhan mendesak, kita akan kesulitan, meski mungkin bisa meminjam dari teman atau keluarga. Tetapi lebih baik kita siap dengan tabungan untuk menghadapi hari-hari sulit," ujarnya saat event Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2024 di Universitas Riau, Rabu (25/9/2024).

Guna memudahkan generasi muda dalam mengelola keuangan, BNI telah meluncurkan aplikasi Wondr by BNI. Yudhi menjelaskan, aplikasi ini memiliki berbagai fitur yang membantu pengguna menghemat dan menikmati berbagai promo.

Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran, yang membantu pengguna mengontrol arus kas pribadi.

"Saat mahasiswa, biasanya pemasukan berasal dari kiriman orang tua setiap bulan. Namun, bagi yang sudah mandiri dan membiayai kuliah sendiri, itu luar biasa. Jadi penting untuk mengontrol cashflow dengan baik. Wondr by BNI memudahkan hal ini dengan fitur pengaturan keuangan yang transparan," tambahnya.

Yudhi juga mengingatkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam gaya hidup FOMO (Fear of Missing Out) dan YOLO (You Only Live Once). Sebaliknya, dia mendorong mereka untuk lebih "kepo" terhadap hal-hal positif, seperti investasi dan perencanaan keuangan.

"Saat mahasiswa, saya tidak terpikir mencari uang karena ada kiriman setiap bulan. Tapi seiring waktu, investasi itu menjadi hal yang penting. Reksadana misalnya itu bisa dimulai hanya dengan Rp100.000. Harapannya, dengan perencanaan keuangan yang baik, kita bisa mempersiapkan masa depan dengan lebih baik," katanya.

Yudhi juga menekankan pentingnya pengalaman dalam berbisnis. Dia memberi contoh tentang belajar dari pengusaha sapi bagi yang tertarik dengan bisnis peternakan.

"Cari pengusaha terbaik dan minta belajar dari dia, bahkan tanpa digaji, itu bisa menjadi bekal pengalaman yang sangat berharga untuk masa depan," pungkasnya.

Dengan berbagai strategi ini, BNI berharap generasi muda di Provinsi Riau semakin sadar pentingnya menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan keuangan dengan bijak.

Adapun Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2024 di Universitas Riau didukung oleh Astra International, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Bank Nagari, Wondr by BNI, Energi Mega Persada (EMP), PLN UIP Sumbagteng, PT Riau Petroleum (Perseroda), PT Bumi Siak Pusako (BSP), PTPN IV Regional III, PT Semen Padang, dan Telkomsel.