Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Patra Niaga Sapa Pelanggan Palembang

Bisnis.com, PALEMBANG - Memperingati Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel hadir menyapa langsung para pelanggan produk Pertamina di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO Kenten, pada Rabu, 4 September 2024.

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pelanggan setia produk Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan setia dan Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan penyaluran energi yang optimal kepada masyarakat," ungkap Nikho.

Lebih lanjut Nikho menjelaskan, Pertamina pada Hari Pelanggan Nasional tahun 2024 ini ingin lebih dekat dengan konsumen, dukungan para konsumen dengan memilih bahan bakar yang berkualitas tentu turut mendukung penggunaan produk subsidi yang tepat sasaran.

"Sebagai perusahaan yang bertumbuh bersama pelanggan, kami ingin berterimakasih kepada pelanggan yang senantiasa menghadirkan Pertamax Series dan Dex Series untuk menemani perjalanan anda, sehingga di Hari Pelanggan Nasional kami berikan berbagai keuntungan dan kemudahan melalui penawaran-penawaran spesial ini,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Pertamina terus meningkatkan sarana dan fasilitas (sarfas) SPBU untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sebagai bentuk komitmen Pertamina, agar mendapatkan BBM dengan takaran akurat dan kualitas terbaik.

Bagi pelanggan yang menggunakan aplikasi MyPertamina dapat menikmati harga lebih hemat sebesar Rp300 per liter untuk produk Pertamax Series dan Dex Series. Promo ini berlaku setiap hari dari tanggal 4 hingga 11 September 2024 untuk 1 (satu) kali transaksi per akun per hari dengan minimal pembelian 1 (satu) liter dan maksimal pembelian 50 liter setiap hari pukul 06.00 - 22.00 WIB dan berlaku di seluruh SPBU dan Pertashop Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina.

Tak hanya itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari juga menjelaskan penawaran menarik lainnya yang dapat dinikmati di aplikasi MyPertamina yaitu pelanggan berkesempatan menukarkan poin MyPertamina untuk mendapat voucher dari berbagai merchant kerjasama seperti Kopi Kenangan, Bright Cafe, Tomoro Coffee, Blibli, dan Voucher pelumas Enduro atau Fastron.

"Semakin banyak pelanggan bertransaksi membeli Pertamax Series dan Dex Series di MyPertamina, maka semakin banyak perolehan poin yang dapat digunakan untuk berbagai penukaran maupun program undian yang disiapkan Pertamina bagi seluruh pelanggannya," jelas Heppy.

Kesempatan untuk meraih poin MyPertamina di bulan September lebih banyak dengan Weekend Promo MyPertamina. Transaksi Pertamax Series & Dex Series selama bulan September 2024 di hari Sabtu berkesempatan dapat double points tanpa minimum transaksi. Dan setiap hari Minggu, dapatkan bonus E-Voucher MyPertamina Rp10.000 dengan transaksi minimal Rp300.000 pukul 12.00 - 16.00 WIB. Promo ini berlaku di seluruh SPBU Pertamina & Pertashop yang terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina.