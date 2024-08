Bidik Segmen Keluarga, Honda Pekanbaru Targetkan Penjualan 100 Unit Mobil

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU -- Honda Kertajaya Utama Group, dealer mobil Honda di Pekanbaru menargetkan peningkatan penjualan mobil di segmen keluarga, dengan model terbaru dari Honda N7X.

Sales Manager Honda SM Amin KJU Group Warinto mengatakan ada sejumlah strategi yang dijalankan pihaknya untuk menggaet pelanggan di segmen keluarga tersebut.

"Salah satunya saat ini melalui kegiatan Honda N7X Camping Ground akan memberikan pengalaman berbeda kepada pengunjung agar semakin dekat dengan mobil terbaru kami ini," ungkapnya, Jumat (23/8/2024).

Dia mengakui mobil terbaru Honda ini dapat digunakan di segala jenis medan, yang tentunya akan memuaskan pengalaman berlibur bersama keluarga.

Selama kegiatan ini berlangsung, pihaknya menargetkan penjualan hingga 100 unit mobil Honda untuk semua jenis atau semua tipe.

Pihaknya juga memberikan beragam penawaran khusus bagi pelanggan yang melakukan pemesanan kendaraan selama event itu berlangsung. Diantaranya undian berhadiah berupa uang tunai jutaan rupiah.

Adapun Honda N7X Edition mengusung warna Sand Khaki Pearl, pertama kali pada lini ini. Perubahan lain ada aero kit terdiri dari front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler dan dark chrome emblem. Panel chrome juga melengkapi beberapa detail bagian depan.

Tipe ini juga dilengkapi spion yang dilengkapi LED turning signal, ada black shark fin, dan detail lain. Kaki-kaki BRV edisi baru didukung velg 17 warna hitam. Sementara jok dilapisi leather trimmed seat.