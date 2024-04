Momen Libur Lebaran, Pekanbaru Diramaikan Wisata Belanja

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU-- Selama momen libur Lebaran sepekan terakhir, Kota Pekanbaru diramaikan dengan kunjungan para wisatawan yang ingin berbelanja di berbagai mal dan pasar modern yang ada di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Ketua Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau, Dede Firmansyah mengatakan kunjungan orang ke Pekanbaru dan Riau secara umum cukup tinggi. Sejak H-7 Lebaran, aktivitas di Pekanbaru dan sekitarnya sudah mulai ramai, terutama di pusat perbelanjaan dan mal.

"Riau memiliki jumlah kunjungan ke mal yang luar biasa, terutama di Sukaramai Trade Center di Pekanbaru, kemudian di beberapa mal lainnya yang sudah padat dengan pengunjung," ujarnya Senin (15/4/2024).

Dede mengungkapkan ramainya kunjungan wisatawan untuk berbelanja ke Pekanbaru, bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah di Riau dalam momen libur mudik Lebaran ini.

Misalnya seperti yang dilakukan pemkot Padang dengan memasang poster promosi event selama Lebaran, dan dipasang di Pekanbaru.

Kemudian dia menyebutkan Pemda Kabupaten Kampar yang punya agenda budaya Hari Raya 6, seharusnya juga bisa mengambil momen libur Lebaran dengan melakukan promosi ke luar Kampar, seperti di Sumatera Barat dan Jawa. Saat orang pulang kampung ke Riau, para pemudik tertarik untuk berkunjung ke Bangkinang, Kampar.

"Ini merupakan kesempatan bagi Pemda Riau untuk menarik wisatawan dengan mengadakan acara di kampung mereka. Dengan adanya kemudahan kerja dari rumah (WFH) bagi pegawai, mereka juga bisa tinggal lebih lama di kampung halaman dengan adanya acara-acara menarik," pungkasnya.

