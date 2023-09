Semen Baturaja Sabet 2 Penghargaan dari Ajang GRC & Performance Excellence Award 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR) selaku anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. memperoleh dua penghargaan sekaligus dalam ajang Governance, Risk, & Compliance (GRC) & Performance Excellence Award 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta pada 30 Agustus 2023.

Penghargaan pertama dari kategori individu diterima Vice President (VP) of Performance Management Office Semen Baturaja Tarida Tambunan yang menerima penghargaan sebagai The Best GRC Milennial Leader 2023.

Selain itu, Semen Baturaja juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best GRC for Corporate Operation 2023. Penghargaan ini diterima langsung oleh Tarida Tambunan dan Heru Rusdiansyah selaku Vice President of Risk Management SMBR.

GRC & Performance Excellence Award 2023 ini merupakan ajang penghargaan di bidang tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG), manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan.

Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan yang berkelanjutan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi.

Pada 2023, SMBR dinilai telah mengimplementasikan banyak hal, di antaranya revisi soft structure GCG, sosialisasi Peraturan Menteri BUMN tahun 2023, pelaksanaan program pengendalian gratifikasi, bimbingan teknis pencegahan dan pencegahan suap, gratifikasi dan korupsi, resertifikasi SNI ISO 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan, mitigasi risiko korporat, serta pelaksanaan self assessment GCG.

“Untuk mendukung implementasi GRC di perusahaan, SMBR telah melakukan berbagai inovasi GRC seperti whistleblowing system yang terdiri dari input laporan, realtime notification, progres laporan dan history laporan. Inovasi selanjutnya yaitu SMSB (Sistem Manajemen Semen Baturaja) Apps yang terdiri dari drafting SOP, stamping SOP, expired SOP records dan online SOP access. Inovasi selanjutnya yaitu GCG Apps yang fokus terhadap sign compliance statement,” ujar Vice President (VP) of Performance Management Office Semen Baturaja Tarida Tambunan dalam keterangan pers, Jumat (1/9/2023).

Ajang GRC & Performance Excellence tahun ini dipimpin oleh Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur 2010-2014 Irnanda Laksanawan. Dengan diikuti oleh lebih dari 500 perusahaan, bukan hanya dari BUMN, melainkan juga diikuti oleh perusahaan yang sudah go public, swasta nasional, dan perusahaan multinasional.

Setelah tahap seleksi dilakukan, terjaring 200 perusahaan finalis. Kemudian setelah melewati proses penilaian akhir termasuk wawancara penjurian, ditetapkan sebanyak 52 perusahaan yang layak menerima penghargaan GRC & Performance Excellence 2023.

Berdasarkan analisis para pakar dan profesional di bidang GCG, strategic management, finance, banking, insurance, ICT, riset & inovasi yang menjadi Dewan Juri GRC & Performance Excellence Award 2023 dalam prosese penjurian, memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah mengimplementasikan GRC dengan baik sesuai tata nilai dan manajemen risiko yang berlaku di dunia Internasional.

GRC & Performance Excellence Award 2023 diselenggarakan Majalah BusinessNews Indonesia berkerjasama dengan lembaga berkompeten seperti KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), Open Compliance and Ethics Group (OCEG – USA) dengan 60.000 member seluruh dunia, juga dengan FMR (Forum Manajemen Risiko BUMN) dengan member seluruh BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News