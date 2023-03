Meluncur di Pekanbaru, Agung Toyota Targetkan All New Agya Terjual 140 Unit

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Toyota Astra Motor (TAM) melalui Agung Toyota dealer resmi Toyota wilayah Riau menargetkan penjualan lebih tinggi untuk hatchback terbarunya yaitu All New Agya dan All New Agya GR, sebanyak 140 unit.

Regional Manager Wilayah Barat Agung Toyota Mahmud Fauzi menjelaskan model baru Agya ini ditargetkan mengalami peningkatan penjualan dibandingkan model sebelumnya.

"Data kami untuk penjualan rata-rata Agya tahun lalu di angka 85 unit sebulan. Sekarang dengan model terbaru All New Agya ini kami pasang target 110 unit dan khusus bulan ini targetnya 140 unit dan semua sudah ready stok disediakan TAM," ungkapnya, Kamis (16/3/2023).

Dia menguraikan untuk pemesanan Agya terbaru pada bulan ini dipastikan pengiriman unitnya sudah dilakukan sebelum Lebaran 2023, sehingga peminat tidak perlu khawatir harus menunggu lama menerima unit mobil tersebut.

Menurutnya minat masyarakat Riau untuk mobil Agya cukup tinggi, dimana sebelum momen peluncuran saja pihaknya sudah menerima pesanan mencapai 40 unit, sehingga tersisa kuota 100 unit saja dari yang telah disiapkan oleh TAM.

Adapun keunggulan dari All New Agya dan All New Agya GR Sport telah dilengkapi dengan beragam fitur safety untuk meredam efek tabrakan dari berbagai arah. Misalnya diameter teromol rem belakang ditambah untuk meningkatkan daya pengereman, disinergikan dengan rem cakram di depan dan penggunaan fitur ABS+EBD. Ada juga Rear Parking Sensor, Speed Parking Siensor, Alarm dan Immobilizer, Isofix, serta Seat Belt Warning.

Kemudian Dual Airbags yang ada di seluruh tipe dan juga Vehicle Stability Control (VSC) dan Hill Start Assist (HSA) sebagai standar. Fitur ini akan menjadi jaminan keselamatan dalam berkendara.

Dari sisi desain, All New Agya memiliki sisi depan yang agresif dengan desain bumper yang tajam dan volume yang padat. Kesan agresif semakin tampak dengan adanya desain LED headlamp yang tajam dan vertical LED illumination lamp.

"Mobil ini juga cocok untuk kawula muda dengan dilengkapi audio dengan head unit 7 inch lengkap dengan fitur mirroring, ditambah koneksi via bluetooth, AUX-IN, dan USB. Khusus tipe CVT, tersedia paddleshift dan power mode agar detikers dapat memaksimalkan tenaga agar berkendara lebih nyaman," pungkasnya.

