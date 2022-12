PHR Raih Best of The Best di Ajang UIIA 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memborong sejumlah penghargaan di ajang Upstream Improvement & Innovation Award 2022 (UIIA 2022). Perusahaan Upstream Migas ini juga dinobatkan sebagai Best of The Best dalam ajang UIIA 2022 di Jakarta pada 13-15 Desember 2022.

UIIA merupakan kompetisi bergengsi anak perusahaan dan entitas bisnis di bawah Subholding Upstream Pertamina terkait berbagai inovasi dan improvement yang dilakukan di semua aspek bisnis dan operasi perusahaan.

Selain berhasil meraih predikat Best of the Best UIIA 2022, PHR juga meraih 11 Platinum dan 9 Gold. Dalam ajang ini, PHR mengirimkan 20 gugus terbaiknya yang terdiri dari para Perwira Mutu Kantor Pusat, Zona 1, WK Rokan dan Zona 4.

Hasilnya, PHR masuk sebagai Winner The Most Productive My Idea & Replication CIP, Winner The Best KOMET Influencer, Nominasi The Best Community of Practice, Winner The Most Inspiring Leader & Best Performance Excellence.

Hasil pencapaian lainnya dari gugus terbaik yang mewakili PHR Regional Sumatera dalam ajang UIIA 2022 adalah nominasi untuk kategori Best RTP yakni RTP Aidmen yang diwakili Pendopo Zona 4, kemudian Nominasi Best PCP yakni PCP Mas Klin oleh Jambi Merang Zona dan PCP Pompa Besar oleh WK Rokan.

Direktur Utama PHR, Jaffee Arizon Suardin menyampaikan, bahwa pencapaian best of the best ini merupakan kebanggaan tersendiri untuk Pertamina Hulu Rokan dan menjadi momen teristimewa di saat HUT kami ke-4.

"Melalui ajang UIIA, baik perwira maupun manajemen PHR akan termotivasi untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan, modernisasi teknologi dan industri energi," ungkapnya.

