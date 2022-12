Pusri Raih Gelar Most Trusted Company

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PALEMBANG -- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang kembali meraih penghargaan Indonesia Most Trusted Company pada gelaran Indonesia Good Corporate Governance Award 2022.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Institute Good Corporate Governance (IICG), dalam acara Penganugerahan Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2022 dengan tema 'Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam Kerangka GCG' di Ballroom Shangri-La Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang Tri Wahyudi Saleh.

Penghargaan ini diberikan lantaran anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) itu dinilai telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang excellent dalam tata kelola perusahaan.

Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh mengucapkan terimakasih atas penghargaan yang telah diberikan.

Tak hanya itu, Tri juga mengapresiasi seluruh insan Pusri yang telah berkomitmen dalam menerapkan prinsip GCG dalam setiap lini bisnis perusahaan.

"Penghargaan ini merupakan buah kerja keras seluruh insan Pusri dalam mempertahankan kinerja terbaik dengan terus berpegang pada prinsip GCG dan akan menjadi pemacu bagi PT Pusri untuk terus memberikan yang terbaik bagi negeri,” ujar Tri.

PT Pusri meraih gelar Most Trusted Company setelah melalui tahapan evaluasi dan penilaian terhadap upaya perusahaan dalam menerapkan praktik GCG secara berkelanjutan melalui survey Corporate Governance Perception Index (CGPI).

Corporate Governance Perception Index (CGPI) merupakan program pemeringkatan praktik Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan yang dilakukan sejak Tahun 2001 dengan menggunakan pendekatan tematik yang menyesuaikan dengan perkembangan bisnis.

Program ini merupakan program tahunan yang menilai implementasi GCG dengan rentang waktu satu tahun penuh.

IICG dan Majalah SWA memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen menerapkan GCG dan mengikuti Program CGPI melalui Indonesia Most Trusted Companies Awards.

Selama Tahun 2022 berbagai prestasi dan penghargaan membanggakan telah berhasil diraih oleh PT Pusri Palembang, antara lain: Indonesia Green Awards, Indonesia CSR Excellence Award, CSR & TJSL Award, Anugerah BUMN, Top 3 Indeks Implementasi Akhlak, TOP GRC Awards, Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) yang juga sekaligus mendapatkan The Best CEO in Safety Culture, Anugerah Humas Indonesia, Penghargaan Proklim, Penghargaan Industri Hijau dengan Kinerja Terbaik, SNI Award, ASEAN Risk Award, Indonesia Quality Award, TOP BUMN Award, Apresiasi Peduli Disabilitas, dan masih banyak penghargaan lainnya.

Tri mengemukakan bahwa dengan penghargaan yang diterima, dapat menjadikan Pusri sebagai perusahaan yang terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan juga pada pertumbuhan ekonomi nasional.

