Dinilai Berkinerja Baik, Kilang Pertamina Dumai Raih 4 Penghargaan di Ajang Refinery Award

Bisnis.com, PEKANBARU -- Atas pencapaian gemilang yang berhasil diraih selama 2021, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai diganjar 4 penghargaan pada ajang Refinery Award yang berlangsung di Hotel Pullman Bandung.

Penghargaan yang diterima antara lain Juara 3 The Most Improved Social Engagement, Juara 1 The Most Improved Reliability, The Most Improved HSSE, serta The Most Improved Refineries.

Hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut General Manager RU II Permono Avianto, Manager HSSE Oky Wibisono, Manager Reliability Tur Istanto Widodo serta Manager OPI Ririanti Safrida. Hadir pula pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman, Direktur Operasi PT KPI Didik Bahagia, serta jajaran Vice President dan GM dari seluruh unit.

Permono menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan buah kerja keras dari seluruh Perwira dan Pertiwi di PT KPI RU II.

“Kita patut berbangga atas penghargaan ini karena merupakan hasil kerja keras semua pihak, mulai dari top management hingga operator,” ujarnya dalam siaran pers Minggu (3/7/2022).

Menurutnya penghargaan ini sebagai pelecut semangat pihaknya untuk berbuat lebih lagi di tahun-tahun mendatang. Kemudian menjaga kehandalan kilang dan terus berinovasi mewujudkan kilang yang safety dan profitable.

Selain ajang Refinery Award, dilaksanakan pula kegiatan GM Retreat 2022 yang membahas evaluasi kinerja finansial, operasional dan kehandalan hingga pertengahan tahun ini. Selain itu, dibahas pula perumusan upaya pencapaian KeyPI 2022 hingga perumusan kesisteman, roadmap dan proses bisnis.

“Sekali lagi selamat untuk kita semua. Mari terus tingkatkan semangat berinovasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sehigga menciptakan kilang yang handal, safety, dan profitable,” tutup Permono.

