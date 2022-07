Bank Sumsel Babel Raih 5 Penghargaan di Infobank Service Excellence Awards 2022

Bisnis.com, PALEMBANG -- Bank Sumsel Babel meraih lima penghargaan pada ajang Infobank Service Excelence Awards 2022.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin mengatakan prestasi itu merupakan hasil kerja dari insan Bank Sumsel Babel.

“Ini sangat membanggakan bagi kami dan tentunya memacu kami untuk memberikan layanan terbaik sepenuh hati untuk seluruh nasabah,” katanya dalam keterangan pers, Jumat (1/7/2022).

Syamsudin mengatakan penghargaan itu sejalan dengan visi bank pembangunan daerah (BPD) tersebut, yaitu menjadi bank terkemuka dengan kinerja unggul.

Adapun penghargaan bergengsi di bidang layanan operasional perbankan pada 19th Service Excellence Awards 2022 itu diterima Direktur Operasional Bank Sumsel Babel Oktiandi, yang juga didampingi Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan M. Taufan Yulistian dan Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan John Isman.

Penghargaan di bidang pelayanan operasional perbankan se-Indonesia tersebut, antara lain Juara 1 Customer Service, Juara 1 Teller, Juara 1 Overall Walk In Channel, Juara 1 Internet Banking.

Dia menambahkan selain itu Bank Sumsel Babel berhasil menyabet The Best Overall Performance Kategori Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia.

