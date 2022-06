Meluncur di Pekanbaru, All New Ertiga Hybrid Ditargetkan Terjual 600 Unit Setahun

Bisnis.com, PEKANBARU - PT Sejahtera Buana Trada (SBT) diler utama mobil Suzuki wilayah Riau resmi meluncurkan All New Ertiga Hybrid di Pekanbaru. Selama setahun ditargetkan penjualan Low MPV terbaru itu mencapai 600 unit.

Kepala Wilayah SBT Riau Santoni mengatakan dengan hadirnya model terbaru Ertiga itu, pihaknya berharap akan dapat meraih sekitar 10 persen pasar mobil Low MPV.

"Untuk All New Ertiga Hybrid ini kami menargetkan penjualan 50 unit setiap bulannya, dan bisa meraih sekitar 10 persen market share low MPV di Provinsi Riau. Kami juga menggelar program pameran untuk mengenalkan lini terbaru ini dan menargetkan penjualan total 50 unit," ujarnya Minggu (19/6/2022).

Santoni menjelaskan berbeda dengan mobil elektrifikasi yang seluruh sumber tenaganya mengandalkan listrik, All New Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional digabungkan dengan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-Ion Battery.

Menurutnya ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menyimpan energi listrik ke Lithium-Ion Battery. Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti (engine auto start stop aktif), sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien karena tidak terjadi proses pembakaran.

Dia menguraikan Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan jumlah permintaan All New Ertiga yang cukup tinggi. Untuk itu, All New Ertiga Hybrid yang diluncurkan pun sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Riau pada umumnya.

Kehadiran All New Ertiga Hybrid adalah sebuah komitmen kuat dari Suzuki dalam menggabungkan kemajuan teknologi elektrifikasi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia saat ini. Suzuki juga berharap All New Ertiga Hybrid dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Menurutnya All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan (MT) dan otomatis 4-percepatan (AT). Untuk warna, All New Ertiga Hybrid menawarkan warna baru yaitu Mellow Deep Red untuk tipe GX.

Adapun menurut data SBT Riau, Harga On The Road (OTR) Pekanbaru yaitu All New Ertiga Hybrid SS-AT Rp313,5 juta, All New Ertiga Hybrid SS-MT Rp303,5 juta, All New Ertiga Hybrid GX-AT Rp302 juta, dan All New Ertiga Hybrid GX-MT Rp291,5 juta.

