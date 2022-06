Jalankan Inovasi, Perwira Pertamina Dumai Dapat 8 Penghargaan

Bisnis.com, PEKANBARU -- Berkat keberhasilan dalam mewujudkan program inovasi berkelanjutan yang berdampak besar bagi Perusahaan, Perwira PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai raih penghargaan tertinggi dalam ajang Annual Pertamina Quality Award (APQA) 2022.

Sebanyak 8 penghargaan berhasil diraih oleh gugus bentukan Perwira PT KPI RU Dumai, yaitu 4 penghargaan kategori PLATINUM yang diraih oleh Project Collaboration Improvement (PC-Prove) All For One, PC-Prove Birdie, PC-Prove Ceria, dan PC-Prove The Sweet. Sedangkan 4 penghargaan ketegori GOLD berhasil diraih oleh PC-Prove No Leak Men, PC-Prove Taps Taruda+, Individual Improvement (I-Prove) Indah, serta Replication Team Improvement (RT-Prove) Rocker.

Pada Closing Ceremony APQA 2022 yang berlangsung secara daring, General Manager RU II, Permono Avianto, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian yang diraih oleh masing-masing gugus.

“Capaian luar biasa telah berhasil ditorehkan oleh Perwira PT KPI RU II berkat semangat continuous improvement yang berhasil diwujudkan menjadi program nyata yang berdampak besar bagi kemajuan Perusahaan,” ujarnya dalam siaran pers Senin (13/6/2022).

APQA sendiri merupakan agenda rutin tahunan Pertamina sebagai wujud apresiasi atas hasil karya inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang dicipta oleh Perwira Pertamina di seluruh Indonesia yang memiliki dampak besar kepada Perusahaan terkait efisiensi energi, diversifikasi produk, maupun peningkatan margin Perusahaan.

Dalam APQA 2022 yang mengangkat tema ”Fuel Up The Energy to Speed Up Towards Innovation” ini, PT KPI RU Dumai mengirimkan 203 risalah yang kemudian disaring kembali menjadi 8 karya terbaik untuk mewakili hingga ke babak penjurian final. Prosesnya telah dimulai sejak awal tahun 2022 dan ditutup pekan lalu sekaligus pengumuman pemenang.

Salah satu perwakilan pemenang penghargaan PLATINUM dari PC-Prove The Sweet, Saeful Sampe, menuturkan rasa terima kasihnya kepada GM RU II, tim manajemen, serta fasilitator atas dukungan yang telah diberikan.

“Terima kasih kepada Bpk. Permono Avianto serta jajaran tim manajemen RU II yang telah memberikan full supportnya kepada kami sehingga dapat terus berkreasi inovatif di Perusahaan yang kita cintai ini,” ungkapnya.

“Mari jadikan Continuous Improvement Program ini tidak hanya sekedar risalah tertulis, tetapi program nyata yang memiliki value creation sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kehandalan Perusahaan. Semoga kita semua bisa terus berprestasi di hari yang akan datang,” tutup Permono.

