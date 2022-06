Harga Cabai Keriting di Pekanbaru Rp80.000 per Kilogram

Bisnis.com, PEKANBARU - Meski Hari Raya Idul Adha 1443 H masih sekitar sebulan lagi namun sejumlah harga bahan pokok di Pekanbaru, seperti ayam potong, telur ayam ras, bawang merah, tomat dan sebagainya bahkan cabai keriting hati ini menembus Rp80.000 per kilogramnya.

"Hari ini cabai naik lagi Rp80.000 per kilogram kemarin masih Rp65.000, besok keknya bisa mencapai Rp100.000-ne," kata Anisa pedagang cabai di Pasar Sepakat, Pekanbaru, Jumat (10/6/2022).

Ia mengatakan stok cabai yang datang dari Sumatera Barat dan Medan berkurang. Bukan cuma cabai tomat sayur juga naik dari awalnya Rp12.000 per kilogram menjadi Rp14.000, aneka sayuran seperti sawi manis, sawi pahit, wortel, kentang ikutan naik juga naik, kini aneka sawi di ecer Rp20 ribu per kilogram dari dulunya saat normal Rp8 ribu per kilogram.

Anisa mengatakan penyebab kenaikan harga bahan sayuran karena petani menaikkan modal jualnya dari sentra penghasil seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Pak Enek juga membenarkan kenaikan terjadi pada ayam potong, awalnya yang ukuran besar atau berat di atas dua kilogram dijual Rp23.000, kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram, apalagi yang ukuran kecil melebihi Rp32.000.

"Harga ayam potong naik dua hari ini, saya tak berani ambil yang baru tak ada modal cukup menghabiskan yang ada aja dulu," kata Enek.

Salah seorang ibu rumahtangga Pina (35) mulai mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok di Pekanbaru, karena hampir terjadi pada semua jenis kebutuhan sehari-hari sementara upah tetap.

Ia mengaku upah sebagai buruh cuci yang ia peroleh ditambah pendapatan suami sebagai kuli bangunan kini hanya pas-pasan untuk makan sehari-hari bersama tiga anaknya.

"Semua naik terpaksa harus bijak menyikapi keuangan keluarga," katanya.

Data yang diperoleh Antara dari pedagang di Pasar Cikpuan Pekanbaru, kini harga bawang putih diecer Rp24.000 per kilogram naik dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram, bawang merah bertahan Rp40.000 per kilogram setelah naik dari sejak Ramadan di harga Rp20.000, telur ayam ras di jual Rp2.000 per butir naik dari sebelumnya Rp1.500 per butir.

