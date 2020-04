Pemprov Sumut Mulai Salurkan BLT Awal Mei

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara akan mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pada awal Mei 2020.

Sekretaris Daerah Sabrina mengatakan BLT diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tetapi belum memperoleh bantuan sosial. Mereka akan mendapatkan BLT senilai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020.

Pemprov bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk penyaluran BLT. "Untuk penyaluran pertama akan dilakukan pada awal Mei," katanya dikutip dari keterangan resmi pada Senin (27/4/2020).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara Rajali belum lama ini menyampaikan sebanyak 713.061 KK miskin akan menerima bantuan langsung tunai. Sebanyak 600.000 KK akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan 113.061 KK oleh pemerintah provinsi.

Dinas Sosial telah meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyampaikan data calon penerima BLT by name by address. Pengumpulan data ditargetkan selesai paling lambat akhir April ini.

"Ini [BLT] sudah siap, tetapi [penyaluran] masih menunggu karena mereka [kabupaten/kota] masih mendata. Semoga akhir April sudah siap," katanya saat dihubungi Bisnis belum lama ini.

