Dua Warga Kota Palembang Terkonfirmasi Covid-19, Kini Tengah Perawatan

Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) kembali mengkonfirmasi adanya warga yang dinyatakan positif Covid-19.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Sumsel Darsono mengatakan dari data terbaru New All Record (NAR) per 11 Juni 2025, ada dua warga yang terkonfirmasi covid.

Menurutnya, kedua pasien sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

“Ada dua orang dinyatakan positif (Covid), dengan begitu pada 2025 sudah ada tiga orang yang terkonfirmasi di Sumsel,” ujarnya, Jumat (13/6/2025).

Darsono menjelaskan, kedua warga tersebut berasal dari Kota Palembang, tepatnya dari Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Sako.

Warga asal Kecamatan Kemuning yang berjenis kelamin pria melakukan isolasi mandiri di rumah dan tetap mendapat pantauan dari tim PE Surveilans.

“Kita belum berhasil bertemu dengan dia (warga Kemuning) jadi belum tahu asal penularan dari mana. Dan tidak di rawat RS karena kondisi tidak mengalami sesak,” jelasnya.

Sementara untuk warga Kecamatan Sako, kata dia, berjenis kelamin perempuan dan memiliki riwayat perjalanan dari Malaysia.

Saat ini, warga tersebut masih menerima perawatan di RSUP Dr. Mohammad Hoesin.

“Dia memiliki komorbid (penyakit bawaan) sehingga perlu mendapat perawatan di RS,” tuturnya.

Lebih lanjut, Darsono menyebutkan ciri umum bagi yang terindikasi Covid diantaranya demam dengan suhu mencapai 38 derajat celcius, batuk, sakit tenggorokan, dan kondisi badan lesu.

Namun begitu, dia menekankan diagnosa untuk Covid perlu ditunjang dari hasil PCR.

“Bagi yang sesak napas dan memiliki komorbid seperti jantung, diabetes dan lainnya harus diisolasi serta mendapatkan treatment atau penatalaksanaan penyakit,” pungkasnya.