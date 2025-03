Jelang Lebaran Permintaan Mobil Meningkat, Toyota New Agya Stylix Bidik Pasar Riau

Dealer mobil wilayah Riau Agung Toyota meluncurkan model New Agya Stylix yang menyasar segmen pengguna baru atau entry level.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Menjelang lebaran tahun ini, dealer mobil wilayah Riau Agung Toyota meluncurkan model New Agya Stylix yang menyasar segmen pengguna baru atau entry level.

Regional Manager Agung Toyota West Mahmud Fauzi mengatakan pasar ini terus menunjukkan pertumbuhan permintaan secara tahunan, apalagi menjelang momen Lebaran.

"Dari data yang ada, segmen mobil entry level ini mengalami peningkatan dari 7,3% pada 2023 menjadi 8,4% pada 2024, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat Riau," ujarnya, Kamis (6/3/2025).

Dengan kondisi itu ditambah momen Ramadan dan Lebaran, permintaan mobil biasanya mengalami pertumbuhan dibandingkan hari biasa. Peluang inilah yang ditangkap Agung Toyota lewat model terbaru New Agya Stylix.

Dia memaparkan New Agya Stylix hadir dengan tampilan lebih sporty, mengusung basis New Agya G yang telah mendapat berbagai peningkatan. Mobil ini dilengkapi dengan aksesoris aerodinamis khas GAZOO Racing (GR), seperti Front GR Aero Mudguard, Rear GR Aero Mudguard, dan GR Side Skirt, yang semakin menegaskan kesan sporty dan dinamis.

Menurutnya New Agya Stylix with GR Aeropackage di Riau merupakan bentuk komitmen Agung Toyota dalam menghadirkan ever-better cars yang lebih sporty dan elegan. Selain menyediakan produk berkualitas, pihaknya juga memberikan layanan prima dan purna jual terbaik bagi pelanggan.

Toyota menargetkan New Agya Stylix dapat semakin memperkuat posisi di segmen entry hatchback dengan menawarkan kombinasi total package yang lebih baik serta perfect value for money bagi konsumen.

"Selain tampilan yang lebih menarik, mobil ini juga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dengan menghadirkan Excitement and Joy of GAZOO Racing," ujarnya.