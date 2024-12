Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut Raih Penghargaan Indonesia Woman Leader 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MEDAN - Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Bank Sumut Arieta Aryanti mendapat penghargaan Anugerah Perempuan Pemimpin Indonesia atau Indonesia Woman Leader Award (IWOLA) 2024 jelang peringatan hari ibu tahun ini.

IWOLA yang diinisiasi pada 2012 silam merupakan wujud apresiasi kepada para perempuan pemimpin, khususnya yang memiliki pengaruh besar dalam sejumlah bidang, antara lain dunia ekonomi, perdagangan, bisnis, politik, ilmu pengetahuan maupun teknologi, hingga lingkungan hidup. Penghargaan bergengsi ini diharapkan dapat menularkan keteladanan para perempuan penerimanya kepada seluruh perempuan Indonesia.

Arieta yang telah 25 tahun malang melintang di dunia perbankan meraih anugerah IWOLA 2024 kategori Finance & IT Director - Regional Development Bank Company dengan aset BPD (Bank Pembangunan Daerah) lebih dari Rp40 triliun.

Sebagai Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT Bank Sumut sejak bergabung pada 2022, Arieta bertanggung jawab atas pengelolaan divisi akuntansi dan perencanaan, treasury, umum, serta teknologi informasi.

Dari informasi yang diperoleh Bisnis, Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut tak hanya fokus pada pengembangan produk Tresuri, tapi juga pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, serta sekaligus memastikan inovasi di bidang teknologi terus berjalan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan kinerja keuangan Bank Sumut.

Anugerah IWOLA 2024 diterima Arieta di Jakarta pada Kamis (19/12) dan semakin menambah perasaan suka cita Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut ini karena berdekatan dengan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. IWOLA 2024 sendiri bertema Accelerate Action for Empowered Women as of the Archipelago (Percepatan Aksi Perempuan Berdaya se-Nusantara).

“Penghargaan ini besar artinya bagi saya pribadi dan juga merupakan apresiasi bagi Bank Sumut tempat saya mengabdi," kata Arieta dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

Arieta mengatakan penghargaan IWOLA 2024 menambah deret motivasinya untuk terus memberi dampak bagi bangsa. Hal ini sejalan dengan cita-cita para pemrakarsa IWOLA, yakni agar memotivasi lebih banyak perempuan Indonesia untuk terus berinovasi, berkontribusi, dan mengambil peran penting dalam pembangunan bangsa, baik di tingkat lokal maupun global.

"Penghargaan ini memotivasi untuk terus berkarya memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa, terutama untuk Sumatera Utara. Seruan untuk masyarakat Sumatera Utara, "Marsipature Hutanabe", mari kembali untuk membangun daerah Sumatera Utara” ujarnya. (K68)