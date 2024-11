PTBA Raih 3 Penghargaan di BUMN Branding & Marketing Awards 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berhasil meraih tiga penghargaan dari ajang BUMN Branding and Marketing Awards ke-12 tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Ketiga penghargaan tersebut, antara lain The Best Empowering Brands, Building Nations: Optimizing BUMN's Potential Through Exceptional Talents & Advanced Technological Support; Platinum Winner kategori Empowering Brands, Building Nations: Optimizing BUMN's Potential Through Exceptional Talents & Advanced Technological Support Contributing to National Image and Economic Growth; dan Gold Winner kategori Brand Strategy Excellence Brand Agility & Perception.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk menciptakan perekonomian nasional yang lebih kuat. Dengan talenta-talenta terbaik bangsa dan inovasi teknologi, Bukit Asam sebagai bagian dari BUMN berkomitmen untuk terus berperan dalam pembangunan nasional," kata Niko Chandra, Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

BUMN Branding and Marketing Awards ke-12 tahun 2024 diselenggarakan oleh BUMN Track berkolaborasi dengan DMID. Acara ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh BUMN yang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam membangun brand dan reputasi untuk semakin meningkatkan daya saing perusahaan.

Mengangkat tema "Empowering Brands, Building Nations: Optimizing BUMN’s Potential Through Exceptional Talents & Advanced Technological Support", BUMN Branding and Marketing Awards tahun ini menyoroti peran penting insan-insan BUMN yang kompeten serta dukungan inovasi teknologi dalam membentuk strategi branding dan marketing yang unggul.

BUMN diharapkan dapat memaksimalkan potensi insan-insan terbaiknya, yang tidak hanya memiliki integritas dan kapabilitas tinggi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan big data untuk meningkatkan efektivitas branding serta efisiensi operasional.