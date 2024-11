Honda e:Technology City Tour Explore Indonesia Hadir di Kota Palembang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Honda Prospect Motor (HPM) memulai rangkaian acara Honda e:Technology City Tour Explore Indonesia di kota pertama, yakni Palembang, pada 2-4 November 2024.

Dalam acara tersebut, para peserta diajak untuk mengeksplorasi ikon-ikon sejarah di Kota Palembang dengan beragam teknologi elektrifikasi Honda, Honda e:Technology. Acara ini merupakan kolaborasi bersama Palembang Good Guide, komunitas walking tour lokal yang dikenal dalam menjelajahi kekayaan budaya kota-kota besar di Indonesia.

Rute city tour ini melintasi lima lokasi bersejarah dan ikonik di Palembang. Destinasi pertama adalah Masjid Agung, masjid tertua di Palembang dan berakhir di Museum Balaputera Dewa yang menampilkan artefak dari Kerajaan Sriwijaya.

Rute ini juga mencakup kunjungan ke Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) sebagai simbol perjuangan rakyat Palembang dari penjajahan Belanda, Kantor Wali Kota Palembang yang dulunya adalah menara air milik Belanda, serta Palembang Harum, tempat yang menghadirkan kebudayaan kuliner dari masa Kerajaan Sriwijaya.

Acara ini juga mendapatkan sambutan positif dari Wali Kota Palembang A. Damenta yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Heri Aprian yang hadir secara langsung untuk menyambut para peserta tur dalam kegiatan ini.

Dalam program ini, peserta memiliki kesempatan untuk merasakan pengalaman berkendara dengan berbagai mobil elektrifikasi Honda, termasuk kendaraan hybrid dan battery electric vehicle (BEV) yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang ramah lingkungan.

Salah satu kendaraan unggulan yang digunakan adalah Honda e:N1, mobil listrik pertama Honda di Indonesia yang akan diluncurkan pada 2025 dan Honda STEP WGN, model upper MPV Honda yang memberikan pengalaman berkendara pertama kali bagi seluruh konsumen di Indonesia.

Selain itu, peserta juga dapat mengendarai langsung mobil-mobil hybrid Honda, seperti All New Honda CR-V RS e:HEV dan All New Honda Accord RS e:HEV.

Yusak Billy, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor, menjelaskan Honda e:Technology City Tour Explore Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya kami mengedukasi masyarakat mengenai elektrifikasi di Indonesia.

"Di kolaborasi kali ini, kami membawa Honda e:N1 dan Honda STEP WGN yang disambut dengan baik selama ajang GIIAS di Jakarta maupun regional. Dengan membawa kedua model ini, kami berharap peserta dapat lebih mengenal Honda e:Technology dan memahami teknologi elektrifikasi Honda untuk masa depan Indonesia.”

Pracandha Adwitiyo, Direktur Komunitas Walking Tour Good Guide, turut menyampaikan rasa bangganya menjadi partner dalam memperluas edukasi tentang elektrifikasi Honda e:Technology ini.

"Kolaborasi ini mendapat respons positif di Jakarta, dan kami berharap peserta di Palembang, dan kota-kota selanjutnya akan menyambut dengan antusias. Semoga pengalaman ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mobilitas ramah lingkungan yang bersinergi dengan pelestarian budaya.”

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Honda e:Technology City Tour Explore Indonesia yang akan berlangsung selama tiga bulan, dari November 2024 hingga Januari 2025. Setelah Palembang, tur ini akan berlanjut ke Yogyakarta dan Malang, menghadirkan pengalaman unik yang memadukan inovasi teknologi dengan kekayaan sejarah lokal di setiap kota.