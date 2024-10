i-TERM, Inovasi Teknologi Migas PHR Untuk Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TAIPEI - Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali mengukir prestasi Internasional dengan meraih Gold Medal untuk inovasi teknologi i-TERM, pada Taiwan Innotech Expo (TIE) 2024 di Taipei World Trade Center, Taipe, 19 Oktober 2024 lalu.

i-TERM dianggap layak mendapatkan penghargaan tertinggi bidang inovasi teknologi tata kelola reservoir karena terbukti berhasil diimplementasikan di 80 lapangan minyak WK Rokan, dengan nilai tambah (value creation) hingga 90 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Selain Gold Medal, i-TERM juga meraih Special Award for excellent effort in creating invention dari KIPA (Korea Invention Promotion Association).

i-TERM (innovative technology in Reservoir Management) merupakan terobosan baru dan inovatif dalam industri migas. Tidak seperti metode konvensional yang mengandalkan perhitungan manual dan sumuran, i-TERM menggunakan teknologi digital untuk secara otomatis mengevaluasi dan menggunakan advance reservoir management dalam memilih sumur yang paling potensial untuk ditingkatkan produksinya melalui peningkatan kapasitas pompa (pump size-up). Hasilnya? Proses yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien.

Peningkatan ukuran pompa merupakan bagian penting dari optimalisasi reservoir dengan memasang pompa sumur bor yang lebih besar untuk meningkatkan laju produksi. Tantangannya adalah menentukan waktu serta lokasi sumur yang tepat secara geologi lapangan yang akan diimplementasikan.

Yang menarik, teknologi i-TERM yang dikembangkan oleh Tim Asset Development (AD) SLO PHR ini menggunakan platform aplikasi generik, sehingga berpotensi digunakan oleh industri migas lain. “ini sumbangsih PHR kepada dunia migas nasional, dalam upaya menjaga ketersediaan energi nasional melalui pencapaian target 1 juta barel produksi minyak per hari pada 2030 mendatang,” ujar Andre Wijanarko, EVP Upstream Business PHR.

Taiwan Innotech Expo adalah salah satu pameran inovasi terkemuka di Asia. Program tahunan ini menjadi wadah bagi para inovator, peneliti, perusahaan, dan pemerintah untuk memamerkan teknologi terbaru, menjalin kerjasama, dan mendorong pertumbuhan industri.

Dengan tema sentral Smart Tech Island – The New Era of AI, TIE-2024 kali ini fokus pada bidang Informasi Digital, Keamanan Data, Teknologi Kesehatan Presisi, Teknologi Pertahanan, Energi Baru Terbarukan, serta ketahanan infrastruktur sipil dan militer.