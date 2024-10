All New Hilux Rangga Meluncur di Pekanbaru, Agung Toyota Bidik Penjualan 150 Unit

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU— Agung Toyota resmi meluncurkan Toyota All New Hilux Rangga sebagai kendaraan niaga serbaguna yang siap mendukung berbagai usaha di Pekanbaru, dan berharap dapat mencapai target penjualan sebanyak 150 unit hingga akhir 2024, atau sekitar 50 unit per bulan.

Chief Operation Officer (COO) Agung Toyota Himawan Wahyu Wardhana menyampaikan optimisme terhadap peluncuran Toyota All New Hilux Rangga ini.

"Dengan meluncurkan kendaraan niaga yang lincah, andal, dan serbaguna, Toyota All New Hilux Rangga diharapkan bisa memenuhi beragam kebutuhan bisnis, sekaligus menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha di Riau," ujarnya, Kamis (17/10/2024).

Dia menjelaskan All New Hilux Rangga hadir dalam dua varian mesin, yaitu Diesel Type dengan mesin 2GD-FTV 2.400 cc dan Gasoline Type dengan mesin 1TR-FE 2.000 cc. Kedua varian ini dirancang untuk memberikan performa optimal dengan daya angkut hingga 1,2 ton, cocok untuk berbagai kebutuhan operasional bisnis.

Selain itu, fitur 3 Way Deck memudahkan pengangkutan barang, didukung dengan radius putar 4,9 meter yang memudahkan manuver di berbagai kondisi jalan.

"Selain performanya, Hilux Rangga juga memiliki desain eksterior dan interior yang kuat dan modern, memberikan kesan profesional bagi pelaku usaha," tambahnya.

Kendaraan ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan, termasuk Anti-Lock Brake System, Electronic Brake-Force Distribution, dan airbag, untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pengemudi.

Saat peluncuran, Agung Toyota menghadirkan 8 unit Hilux Rangga dengan berbagai modifikasi, termasuk versi karoseri seperti ambulans dan kendaraan pengangkut galon air mineral.

Selain itu, tersedia juga 5 unit untuk test drive, sehingga pelanggan dan tamu undangan dapat langsung merasakan performa dan keunggulan Hilux Rangga.

Kemudian Agung Toyota juga menyerahkan secara simbolis unit All New Hilux Rangga kepada Hj. Nurmiati sebagai pembeli pertama di Riau, serta melakukan kegiatan CSR dengan menyerahkan satu unit Toyota Avanza E MT kepada DPMPTSP Kampar untuk mendukung pelayanan keliling di daerah tersebut.

Dengan target penjualan ambisius sebanyak 150 unit hingga akhir 2024, Agung Toyota optimistis bahwa Hilux Rangga dapat menjadi solusi mobilitas yang andal bagi masyarakat dan pelaku usaha di Riau.