Potensi Besar, Asita Riau Usulkan Penambahan Rute Penerbangan Baru

Bisnis.com, PEKANBARU -- Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Riau mendorong maskapai untuk terus menambah rute penerbangan baru ke berbagai kota lainnya di Indonesia.

Ketua Asita Riau Dede Firmansyah menyebut memang adanya penerbangan baru Pekanbaru-Semarang oleh maskapai Super Air Jet (SAJ), yang mulai beroperasi pada 8 September 2024 mendorong wisatawan di daerah itu.

Menurutnya penambahan rute ini semakin memperkuat konektivitas antara Pekanbaru dan kota-kota besar di Pulau Jawa, setelah sebelumnya sudah ada rute ke Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Kami sangat mengapresiasi pembukaan rute Pekanbaru-Semarang ini. Ini menjadi tambahan rute penting ke Jawa. Harapan kami ke depan adalah penambahan rute selanjutnya seperti ke Bandung, yang juga memiliki potensi besar," ujarnya, Senin (9/9/2024).

Tidak hanya itu, Dede juga menyoroti potensi rute baru ke destinasi wisata populer di Indonesia, diantaranya seperti Bali dan Lombok.

Dia menyebutkan setiap bulan, ada ratusan orang yang bepergian ke Bali dan Lombok. Jika ada rute langsung, ini akan sangat memudahkan wisatawan dan membuka peluang besar bagi Asita untuk menjual paket wisata yang lebih menarik.

Dede juga menekankan pentingnya membuka rute internasional tambahan dari bandara Pekanbaru, terutama ke Bangkok, Thailand.

"Bangkok memiliki potensi penumpang yang besar, terutama saat event internasional seperti MotoGP. Jika ada penerbangan langsung, ini akan menghilangkan kebutuhan transit dan tentunya akan menarik lebih banyak penumpang," ujarnya.

Sementara itu, Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru menyatakan kesiapan menjalankan rute penerbangan baru Pekanbaru-Semarang-Pekanbaru yang akan dilayani oleh SAJ sebanyak dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Minggu.

Executive General Manager Bandara SSK II Radityo Ari Purwoko yang akrab disapa Oki, menyatakan bahwa rute baru ini memberikan alternatif lebih bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Riau dan Jawa Tengah.

"Kami sangat antusias menyambut rute baru Super Air Jet ini. Ini adalah langkah penting dalam memperluas konektivitas Pekanbaru dengan kota-kota besar di Indonesia," ujar Oki.

Oki berharap kedepannya akan ada lebih banyak rute baru, baik domestik maupun internasional, untuk meningkatkan jumlah penumpang dan menjadikan Pekanbaru sebagai hub penting di Sumatra.

Dengan penambahan rute ini, diharapkan semakin banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi Pekanbaru, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pariwisata dan perekonomian setempat.