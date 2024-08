Promo Kemerdekaan: Tiket KA Medan-Rantau Prapat PP Cukup Bayar 79%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MEDAN – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara (KAI Divre I Sumut) menyiapkan promo khusus bagi penumpang Kereta Api Sribilah Utama tujuan Medan-Rantau Prapat maupun sebaliknya dalam rangka menyambut HUT ke-79 RI.

Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumut Anwar Solikhin mengatakan, promo tersebut membuat masyarakat hanya perlu membayar sebanyak 79% dari harga tiket KA yang ditawarkan. Dia menyebut ini sebagai bentuk apresiasi perseroan kepada pengguna KAI di Sumut.

“Promo Cuma Bayar 79% ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momen HUT ke-79 Republik Indonesia,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Dilansir dari aplikasi KAI Access, harga tiket KA dari Stasiun Medan ke Stasiun Rantau Prapat PP (pulang-pergi) bervariasi mulai dari Rp110.000 hingga Rp240.000 per orang.

Jika diterapkan promo Cuma Bayar 79%, maka per penumpang hanya dikenakan biaya Rp86.900,- untuk kelas ekonomi yang tadinya seharga Rp110.000,-. Sementara kelas eksekutif yang awalnya dipatok Rp240.000,- per tiket bisa ditebus menjadi Rp189.600 per tiket.

Anwar mengatakan promo Kemerdekaan tiket KA Sribilah Utama tujuan Medan-Rantau Prapat PP itu berlaku untuk pembelian mulai tanggal 16 sampai 18 Agustus 2024 di semua kanal penjualan tiket KA, kecuali di loket dan loket box.

Masyarakat bisa menggunakan tiket kereta api tersebut untuk keberangkatan KA tanggal 17 sampai dengan 31 Agustus 2024.

“Semoga dengan hadirnya Promo Panjat Pinang ini dapat membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Berikut jadwal KA Sribilah Utama tujuan Medan-Rantau Prapat PP:

1. Keberangkatan dari Stasiun Medan

- KA U52 (Medan-Rantau Prapat) berangkat Medan pukul 08.55 WIB

- KA U54 (Medan-Rantau Prapat) berangkat Medan pukul 15.45 WIB

- KA U56 (Medan-Rantau Prapat) berangkat Medan pukul 23.05 WIB

2. Keberangkatan dari Stasiun Rantau Prapat

- KA U51 (Rantau Prapat-Medan) berangkat Rantau Prapat pukul 08.15 WIB

- KA U53 (Rantau Prapat-Medan) berangkat Rantau Prapat pukul 15.00 WIB

- KA U55 (Rantau Prapat-Medan) berangkat Rantau Prapat pukul 22.45 WIB