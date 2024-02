Pasar Murah di OKI Libatkan UMKM dan Gapoktan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan gabungan kelompok tani (Gapoktan) serta usaha menengah kecil dan mikro (UMKM).

Beragam bahan pangan dari beras hingga ikan segar ditawarkan dengan harga terjangkau.

“Ada Gapoktan yang menawarkan sayur-sayuran dengan harga rata-rata Rp5.000 per kg, pisang Rp3.000 per kg, dan labu manis Rp2.000 per kg. Selain itu juga, ada ikan nila dari pembudidaya binaan Dinas Perikanan seharga Rp25.000 per kg dan ikan patin Rp20.000 per kg,” ujar Pj. Bupati OKI Asmar Wijaya pada operasi pasar murah yang bertempat di Polsek Kayuagung, Selasa (27/2/2024).

Tak ketinggalan, para UMKM lokal binaan Bhayangkari Polres OKI juga turut serta meramaikan dengan menawarkan pempek dan cemilan dengan harga Rp1.000-Rp1.500 per pcs, kerupuk kemplang ikan gabus Rp120.000 per kg, dan kerupuk kemplang ikan kecil Rp60.000 per kg.

“Semakin banyak yang ikut serta tentu perekonomian makin bergerak,” ujar Asmar.

Sementara itu, bahan pokok yang disiapkan Perumda Bende Seguguk pada hari ini yaitu sebanyak 250 paket beras dan minyak goreng dengan harga Rp65.000/paket serta 150 paket tebus murah senilai Rp70.000.

Isinya antara lain 1/2 kg bawang merah, 1/4 kg bawang putih, 15 butir telor ayam, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung segitiga biru, dan 1 liter minyak sayur.

“Operasi pasar murah ini untuk membantu masyarakat agar memiliki akses membeli bahan pangan dengan harga terjangkau. Mudah-mudahan dapat membantu,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel