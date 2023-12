Hunian Morington Tawarkan Konsep Eksklusif dan Terintegrasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU - Pada sebulan terakhir yaitu sepanjang November 2023, pergerakan harga saham PT Puri Global Sukses Tbk (PURI) tercatat mengalami fluktuasi, namun tetap tumbuh positif sampai akhir bulan.

Dari data IDX Mobile, harga saham PURI di awal November berada pada posisi di atas Rp200 per lembar saham, dan pada akhir November kemarin harganya naik menjadi Rp348 per lembar saham.

Posisi harga tertinggi tercatat pada 28 November 2023 lalu, dimana harga saham perusahaan properti ini berada di level Rp600 per lembar saham.

Dengan kinerja saham yang aktif dan tumbuh positif tersebut, PT.Puri Global Sukses Tbk melalui anak perusahaannya PT. Puri Permai Intisentosa Sukses akan melaksanakan Ground Breaking pada tanggal 5 Desember 2023 untuk proyek Morington @Mondebay, sebuah kompleks hunian eksklusif yang mengusung konsep "Homey" yang memadukan kenyamanan tinggal dengan pendekatan fengshui.

Direktur Utama PURI Eko Saputro Wijaya mengatakan properti ini ditawarkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp900 jutaan dan cicilan mulai dari Rp5 jutaan per bulan, proyek ini memiliki 189 unit rumah tapak dua lantai dengan tiga tipe pilihan.

"Morington @Mondebay menonjolkan konsep "Rest-Relax-Recharge" melalui system cluster satu pintu akses, keamanan yang diawasi oleh manajemen lingkungan yang berpengalaman, dan CCTV 24 jam. Dengan penekanan pada lokasi strategis dan integrasi internal dan eksternal kawasan, proyek ini menawarkan potensi investasi yang menarik bagi para calon pembeli," ujarnya Kamis .

Dia menjelaskan proyek ini terintegrasi di dalam kawasan De Monde Bay, sebuah pengembangan multi-fungsi yang mencakup beragam fasilitas pendukung, seperti area komersial, hunian vertikal, hotel, pusat kesehatan, pusat perbelanjaan, serta berbagai fasilitas rekreasi dan komunitas.

Dengan akses mudah ke berbagai titik penting di Batam Center dan berdekatan dengan rencana pembangunan International Sea Port & Ferry Terminal, Morington @Mondebay menawarkan keseimbangan sempurna antara kehidupan, kerja, dan hiburan.

Kemudian, dalam rangka merayakan "Celebration of PURI Breakthrough Thousand Units Property Development," Puri Group juga menawarkan berbagai promosi menarik kepada pembeli, termasuk undian Lucky Puriers dengan beragam hadiah, seperti unit apartemen The Monde City, mobil All New Honda HR-V, sepeda motor, perangkat elektronik, dan voucher belanja.

"Morington @Mondebay menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan nilai investasi yang menjanjikan bagi para pembelinya. Dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan, proyek ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari hunian yang nyaman dan terintegrasi di pusat kota Batam," pungkasnya.

Dia menambahkan, selain promo free smart door lock dan free pengalihan hak 1x, di penghujung tahun 2023, PURI group juga memberikan promo menarik berupa tambahan cicilan pembayaran atau extra intallment hingga 12x.

Untuk informasi lebih lengkap dan layanan lainnya seputar produk-produk PURI Group, Puriers dipersilahkan mengunjungi booth pameran PURI GROUP di One Batam Mall pada 5 Des 2023 – 07 Januari 2024, atau di PURI Head Quarters, pada Senin – Sabtu jam 08.30 – 16.30, atau menghubungi Hotline Marketing PURI : 0822 98000 789.

