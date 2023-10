Perkuat Sinergi dan Keselamatan Bersama Mitra Kerja, PHR Gelar Vendor Day 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PEKANBARU, 4 Oktober 2023 — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) WK Rokan menggelar acara Vendor Day 2023, Rabu (4/10/2023). Ajang tersebut merupakan wadah sosialisasi kebijakan, sinergi dan penguatan komitmen penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment(HSSE) dalam memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

Kegiatan tahunan ini merupakan bentuk komitmen PHR untuk menjaga integritas dan kredibilitas mitra kerja atau vendor. Dengan mengusung tema “Strengthening Partnership to Deliver Commitment for Safety and Compliance”, PHR berharap acara ini dapat menjadi wadah meningkatkan kolaborasi antara PHR dan mitra kerja sehingga memiliki satu kesepahaman mengenai pengadaan barang dan jasa demi mendukung kelancaran operasional migas perusahaan.

Acara yang diramaikan oleh 420 perusahaan mitra kerja tersebut juga dihadiri pemangku kepentingan seperti Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Supardi, Kepala Dinas ESDM Riau Evarefita, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau Imron Rosyadi dan Kepala SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus.

VP Procurement & Contracting PHR WK Rokan Edi Susanto mengatakan, PHR memegang peran penting dalam memberikan kontribusi migas bagi negara. Untuk itu, kerja sama dan kolaborasi yang baik antara PHR dan mitra kerja menjadi aspek pendukung utama dalam memberikan yang terbaik.

“Acara ini merupakan bentuk kemitraan untuk mendukung pencapaian di WK Rokan, dan juga menjadi sarana untuk sosialisasi kebijakan serta penguatan komitmen HSSE. Bersama kita dan berirama dalam memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara,” kata Edi.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut Rizky Rahmat Firdaus memuji pencapaian PHR yang telah berhasil memberikan kontribusi besar produksi migas bagi negara.

"Kita punya target migas nasional dan PHR memberikan kontribusi besar menjadi produsen Migas nomor 1 di Indonesia. Saat ini produksi kami di SKK Migas Sumbagut sebesar 201 ribu BOPD, dan 185 ribu BOPD-nya berasal dari Provinsi Riau. Kontribusi PHR di Riau mencapai 162 ribu BOPD, ini adalah hasil dari upaya pengeboran dan pengembangan yang masif," ungkap Rikky.

Ia juga mengapresiasi capaian PHR yang telah meraih SKK Migas Award beberapa waktu lalu. "PHR adalah kontraktor kerjasama yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi, jadi tanpa adanya mitra kerja tidak akan tercapai tujuan mulia ini. Mari kita tingkatkan bersama budaya keselamatan kerja dan produksi, mari kita jaga safety yang menjadi nomor satu," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala ESDM Provinsi Riau Evarefita SE MSi mendukung kontribusi PHR dan para mitra kerja dalam menyokong kemajuan daerah.

"Meningkatnya investasi dan kemajuan Riau tidak lepas daripada peran PHR dan mitra kerja. Kami apresiasi event Vendor Day ini, kami imbau ada inovasi yang setiap tahun dilakukan, bahwa saat ini investasi adalah ujung tombak terhadap kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Untuk diketahui, Vendor Day PHR 2023 merupakan komunikasi untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara PHR WK Rokan dengan perusahaan mitra kerja, dan sebagai komitmen untuk menjaga integritas dan kredibilitas para perusahaan mitra kerja dalam mendukung operasi dan produksi.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi sosialisasi, diskusi panel, supplier recognition award, external customer survey, dan coaching clinic. Diharapkan para perusahaan mitra kerja bisa bersinergi dan berkolaborasi demi mendukung terciptanya kinerja yang produktif, andal dan selamat.

