Pertamina International Shipping Targetkan Laba 2023 Tumbuh Eksponensial

Bisnis.com, PADANG PARIAMAN - Kinerja PT Pertamina International Shipping (PIS) yang merupakan Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina menunjukan tren positif beberapa tahun terakhir ini.

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina International Shipping Surya Tri Harto mengatakan melihat pada Semester 1/2023 PIS berhasil mencetak laba US$ 138,5 juta atau naik 93 persen dibanding periode serupa tahun lalu US$ 71,7 juta.

"Kita berharap hingga akhir tahun 2023 nanti laba ini terus tumbuh," kata Surya yang ditemui usai kegiatan PIS Goes to Campus di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Kamis (14/9/2023).

Optimisme PIS ini karena melihat pada kinerja positif di tahun 2022 dengan memperoleh laba sebesar US$ 205,01 juta. Laba tersebut naik 60,77 persen dibanding laba 2021 yang sebesar US$ 127,52 juta. Kenaikan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan yang menyentuh level US$ 2,83 miliar, atau meroket sebanyak 63 persen dibanding pendapatan tahun sebelumnya US$ 1,73 miliar.

Surya menyebutkan agar kinerja tren positif terus berlanjut hingga akhir tahun 2023 ini, berbagai upaya turut dilakukan. Seperti halnya melalui kegiatan Goes to Campus yang dilakukan di Poltekpel, dimana ada sejumlah kerjasama dan dukungan yang disepakati antara Pertamina International Shipping dengan Poltekpel Sumbar.

"Kegiatan Goes to Campus yang kita lakukan ini tidak hanya kali pertama, tapi sudah mulai di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di daerah Jawa dan hingga ke Sumatra," tegasnya.

Menurutnya dengan adanya upaya sosialisasi dan memperkenalkan peran PIS kepada mahasiswa pelayaran dan juga pihak perguruan tinggi Poltekpel, di satu dapat memberikan dukungan kinerja bagi PIS kedepannya.

Sementara itu, Direktur Poltekpel Sumbar Irwan mengatakan kali pertamanya Pertamina berkunjung dan menggelar kegiatan di kampus Poltekpel Sumbar. Kendati merupakan hal yang pertama, namun Irwan merasa kegiatan PIS Goes to Campus dapat memotivasi para taruna/taruni untuk mempersiapkan masa depan.

"Tadi ada bantuan pendidikan yang diberikan PIS, serta turut membantu beberapa item infrastruktur di Poltekpel. Hal itu tentu menjadi penyemangat bagi para taruna/taruni."

