Hutama Karya: Pengerjaan Jalan Tol Padang - Pekanbaru Terus Dikebut

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Karya menyebutkan progres pengerjaan pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru di wilayah Sumatra Barat terus dikebut.



Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro dalam keterangan tertulis menyampaikan perkembangan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin dengan panjang mencapai 36,6 kilometer itu telah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan.



"Untuk jalan tol seksi Padang-Sicincin dan Bangkinang-Koto Kampar sedang dikebut, agar dapat selesai sesuai target," katanya, Senin (22/5/2023).



Dia menjelaskan seksi Padang - Sicincin dengan panjang mencapai 36,6 km sudah mencapai 85,82 persen dengan konstruksi telah mengalami kemajuan hingga 36,57 persen.



Jalan tol seksi Padang - Sicincin ini dibangun dengan 2x2 lajur dan kecepatan rencana 80 km/jam. Untuk kelengkapan struktur, menggunakan 16 main bridge, dua overpass dan dua gerbang tol dan fasilitas.



"Tol ini juga bakal dilengkapi infrastruktur pendukung dua rest area di sisi kiri dan kanan pada STA 23+000," jelasnya.



Koentjoro menyampaikan adapun konsep yang diusung Hutama Karya adalah konstruksi berwawasan lingkungan salah satunya pengaplikasian greenery plan atau penghijauan di sisi kiri dan kanan jalan tol dalam Right of Way (RoW).



Untuk itu, dia menegaskan pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru telah mengalami kemajuan yang signifikan.



Dari total enam seksi, Hutama Karya telah mengoperasikan jalan tol seksi Pekanbaru - Bangkinang pada September 2022 dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada bulan Januari 2023 lalu.



Selain itu, jalan tol Bangkinang - Koto Kampar dan Seksi Padang - Sicincin tengah dikejar penuntasannya agar dapat sesuai target rencana.



Dia merinci progres tiga seksi jalan tol Padang - Pekanbaru lainnya, Sicincin - Bukittinggi, Bukittinggi - Payakumbuh, dan Payakumbuh - Koto Kampar akan dilaksanakan pada tahap IV pembangunan JTTS.

