Harga TBS Sawit Sumsel Periode I bulan April Turun Rp37.7 per Kilogram

Bisnis.com, PALEMBANG – Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit periode I bulan April 2023 sebesar Rp2.641 per kilogram.

Harga tersebut mengalami penurunan sebesar Rp37.7 per kilogram jika dibandingkan dengan TBS sawit jelang puasa pada periode II bulan Maret sebesar Rp2.678 per kilogram.

Analis PSP Ahli Madya Dinas Perkebunan Sumsel Rudi Arpian menerangkan untuk harga Crude Palm Oil (CPO) pada periode pertama ini ditetapkan menjadi Rp12.133 per kilogram atau turun sebesar Rp402 per kilogram.

“Sedangkan harga inti kita ditetapkan sebesar Rp6.157 per kilogram dan indeks K yang digunakan sebesar 89,92 persen,” kata Rudi, dikutip Selasa (11/4/2023).

Lebih lanjut untuk harga TBS sawit pada masing-masing kelompok umur Provinsi Sumsel periode I bulan April 2023 yaitu sawit umur tanam 3 tahun Rp2.303 per kilogram, umur 4 tahun Rp2.362 per kilogram, umur 5 tahun Rp2.417 per kilogram, umur 6 tahun Rp2.465 per kilogram, umur 7 tahun Rp2.508 per kilogram, umur 8 tahun Rp2.548, dan umur 9 tahun Rp2.581 per kilogram.

Sementara untuk usia tanam di atas 20 tahun yaitu umur tanam 21 tahun Rp2.606 per kilogram, usia 22 tahun Rp2.576 per kilogram, umur 23 tahun Rp2.541 per kilogram, umur 24 tahun Rp2.502 per kilogram dan umur tanam 25 tahun Rp2.411 per kilogram. (K64)

