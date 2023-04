Kebakaran Kilang Minyak Dumai Dipastikan tak Mengganggu Distribusi BBM ke Sumbar

Bisnis.com, PADANG - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan distribusi dan stok bahan bakar minyak (BBM) LPG dan Avtur bagi wilayah Provinsi Sumatra Barat tidak terganggu adanya peristiwa kebakaran kilang minyak di Dumai, Provinsi Riau.



Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan alasan kenapa kebakaran kilang minyak Dumai tidak bakal mengganggu distribusi BBM di Sumbar, karena di Sumbar sendiri telah mempunyai Terminal BBM yang ada di Bungus.



"Yang di Dumai bukan didistribusikan untuk Sumbar. Kalau di Sumbar kan ada Terminal BBM nya. Jadi dipastikan distribusi BBM aman di Sumbar ini," katanya, Senin (3/4/2023).



Bahkan Satria menyatakan selama masa Ramadan dan Idulfitri 2023 mendatang BBM, LPG, dan Avtur tercukupi dan aman untuk Sumbar. Sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir.



"Kami terus memastikan dan melakukan monitoring secara rutin agar pasokan serta distribusi BBM, LPG dan Avtur selama bulan ramadhan dalam kondisi aman dan tercukupi," tegasnya.



Dikatakannya setelah sebelumnya dilakukan di Provinsi Aceh, dalam waktu dekat tim manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan melaksanakan Management Walkthrough (MWT), kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola distribusi energi di Provinsi Sumbar berjalan baik juga, guna mendapatkan masukan-masukan dari stakeholders Pertamina.



“Selain memastikan dan memonitor stok secara rutin, kami pun turut memastikan ke lapangan melakukan pemantauan secara langsung terhadap sarana fasilitas operasi kami," sebutnya.



Menurutnya hal tersebut dilakukan bertujuan agar segala aspek keamanan atau HSSE (Health, Safety, Security and Environment) dan kehandalan sarfas dapat terus berjalan dengan optimal.



Seperti diketahui, di wilayah Sumbar, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memiliki Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung yang memasok kebutuhan BBM dan LPG, serta Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau.



"Memasuki masa satgas Ramadhan Idul Fitri 2023, kami memastikan sarfas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran di Sumbar, baik di IT Teluk Kabung, DPPU Minangkabau dan lembaga penyalur serta sub penyalur dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat Sumbar," jelas Satria.



Berdasarkan update 31 Maret 2023, ketahanan stok BBM, LPG dan Avtur dapat disampaikan sangat aman. Produk Gasoline memiliki ketahanan stock di atas 15 hari, produk gas oil di atas 20 hari, LPG di atas 5 hari dan avtur diatas 150 hari.



Kondisi stok saat ini akan dijalankan atau disupply secara berkesinambungan. Proses supply terus berjalan, stock terus berjalan baik yang saat ini berada di kapal tanker atau kilang Pertamina.



"Masyarakat tidak perlu khawatir, Pertamina selalu senantiasa memastikan distribusi energi berjalan dengan lancar dan aman," ungkapnya.

