Bank Sumut Raih 3 Gelar Digitech Awards 2023

Bisnis.com, MEDAN - Bank Sumut meraih tiga penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi Digital Technology & Innovation Award (Digitech) 2023.

Diketahui acara tersebut diselenggarakan oleh Majalah Itech yang bekerjasama dengan FORTI BUMN, Kementerian Ristek Dikti, DRN dan juga BPPT yang sekarang telah menjadi BRIN.

Bank Sumut pun berhasil meraih The Best IT Leadership dan The Best IT Planning and Project Portofolio untuk kategori local Banking Industry serta penghargaan women digital of the year yang diberikan kepada Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut Arieta Aryanti di Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Hadir pada acara tersebut Plt Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto dan Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut Arieta Aryanti.

Ketua Penyelenggara Digital Technology & Innovation Award 2023 Irnanda Laksanawan menjelaskan event ini merupakan kegiatan corporate rating (award) tahunan di bidang Information & Communication Technology (ICT), Pengembangan Digital, dan Innovation.

Ia juga memaparkan tujuan dari award ini yaitu untuk mendapatkan perusahaan yang unggul dan cepat menyesuaikan diri terhadap tantangan yang terus berkembang dalam dunia teknologi.

Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah mengimplementasikan teknologi digital dalam melakukan transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan dan memberikan pelayanan yang prima untuk customer di seluruh Indonesia.

Dewan juri bersama tim penyelenggara telah menyaring, menyeleksi, mengevaluasi kinerja maupun Digital Technology & Innovation dari perusahaan-perusahaan tersebut, dan hanya sekitar 40 perusahaan yang memenuhi syarat yang diundang untuk memberikan presentasi maupun wawancaranya. Hasilnya 36 perusahaan terbaik yang terpilih oleh dewan juri sebagai pemenang.

