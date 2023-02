Momen Valentine, Labersa Grand Hotel Gelar Romantic Dinner

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- Labersa Grand Hotel and Convention Center Pekanbaru kembali merayakan momen spesial Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Kegiatan yang akan diselenggarakan hotel bintang lima tersebut adalah Valentine Romantic Dinner with view Kolam Gajah, pada Selasa, 14 Februari 2023.

Marcomm Labersa Grand Hotel and Convention Center Renta Pakpahan menjelaskan kegiatan tersebut akan dimulai pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB.

"Kami dari Labersa Hotel akan menampilkan konsep yang berbeda untuk Valentine Day kali ini. Menu makan malam yang disajikan semuanya bernuansa romatic dan lokasi makan malam juga unik yaitu di area Elephant Fountain atau Kolam Gajah yang berada di depan gedung Hotel," ujarnya, Minggu (12/2/2023).

Baca Juga : Momen Valentine, Pengunjung Pasangan Hotel di Palembang Meningkat

Dia merincikan suara gemerincing air, taman bunga yang indah serta pencahayaan lampu yang romantis akan menjadikan momen Valentine Dinner kali ini berkesan dan tidak terlupakan. Kemudian, Labersa Hotel juga akan memberikan special gift untuk pasangan yang mengambil paket ini.

Menurutnya menu Valentine Dinner yang akan disajikan antara lain Salad yaitu Prawn Valentine Salad with Pink Dressing. Soup yaitu Pink Tomato Cream Chicken Soup, Served with Garlic Crouton.

Selanjutnya untuk special menu Main Course chef Labersa hotel, Beno Darmaji akan menyajikan paket menu special yaitu Seared Fish Pink Salmon Served with Mashed Potatoes, Buttered Vegetables, Tomato Cream Sauce atau Pan Seared Stuff Chicken with Spinach and cheese served with Buttered Vegetables, Chateaux Potatoes and Musrhoom Sauce atau Grilled Beef Tenderloin served with Buttered Vegetables, Roasted tomato, Chateaux Potatoes and Black Pepper Sauce. Untuk Desserts akan disajikan Cheese Cake Love served with Fruits Salsa.

"Selain itu Chef Beno juga akan menyajikan special menu khusus untuk valentine di tahun ini yaitu Display buffet chocolate fountain," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : valentine