Harga Pertamax Turbo dan Pertamina Dex di Riau Naik, Ini Rinciannya

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga jual produk-produk BBM nonsubsidi atau jenis bahan bakar umum (JBU).

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Susanto August Satria mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini berlaku mulai 1 Februari 2023.

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex ini berlaku mulai hari ini, Rabu, 1 Februari. Evaluasi dan penyesuaian harga untuk JBU akan terus kami lakukan secara berkala setiap bulannya,” ujarnya, Rabu (1/2/2023).

Dia merincikan untuk produk jenis gasoline (bensin), Pertamax Turbo disesuaikan menjadi Rp15.450 per liter, dari sebelumnya Rp14.650. Kemudian untuk produk jenis gasoil (diesel) yakni Pertamina Dex mengalami penyesuaian menjadi Rp17.550 per liter dari sebelumnya Rp17.450 per liter sejak penyesuaian harga terakhir dilakukan pada 3 Januari 2023.

Menurutnya harga baru tersebut berlaku di wilayah Provinsi Riau. Sementara untuk stok BBM subsidi dan nonsubsidi di Riau dalam keadaan aman sehingga masyarakat diminta tidak khawatir akan kekurangan BBM.

Adapun harga baru per 1 Februari 2023 ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM nonsubsidi.

Produk Pertamax Turbo adalah produk unggulan Pertamina dengan RON (Research Octane Number) tertinggi 98 yang memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi.

Sementara Pertamina Dex merupakan bahan bakar diesel dengan CN (Cetane Number) tertinggi 53, yang menjaga mesin dan meningkatkan power mesin secara maksimal, juga menjaga lingkungan dengan standar EURO 4.

