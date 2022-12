BRK Syariah Raih Dua Penghargaan di TOP Digital Award 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU – PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) menerima dua penghargaan pada ajang TOP Digital Award 2022 bertemakan ‘The Strategic Impact of Digital Transformation in Business & Government’ yang diselenggarakan oleh majalah It Works.

Kedua penghargaan tersebut yakni TOP Digital 2022 #Stars 4 untuk PT BPD Riau Kepri Syariah dan TOP Leader on Digital Implementation 2022 untuk Direktur Utama Andi Buchari.

Kedua award tersebut diterima langsung oleh Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto pada acara puncak yang dihadiri sederet pentinggi perbankan dan tamu undangan lainnya.

MA Suharto menyampaikan TOP Digital Awards adalah Kegiatan Penilaian & Penghargaan IT Telco Digital terbesar dan paling membanggakan di Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan solusi digital di industry jasa keuangan untuk mendukung peningkatan daya saing perekonomian nasional, menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.

“Kami sangat bersyukur dengan capaian ini dan mengapresiasi seluruh jajaran di BRK Syariah yang tidak henti-hentinya bekerja dan berinovasi dalam implementasi digital perusahaan. Kami juga yakin, segenap insan BRK Syariah memiliki komitmen tinggi dalam mendukung sistem kebijakan, tata kelola dan keberhasilan di Perusahaan,” kata Suharto dalam siaran persnya Jumat (16/12/2022).

Suharto menyebutkan, terdapat empat kriteria dalam penilain yaitu pertama, Perusahaan/Instansi yang berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan Teknologi Digital dalam meningkatkan kinerja, daya saing, operasional, dan layanannya. Kedua, Perusahaan/Instansi yang memiliki sistem tata kelola, dan infrastruktur Tekonologi Digital yang baik.

“Selanjutnya, perusahaan/instansi yang memiliki solusi teknologi digital unggulan yang dinilai membanggakan, serta, perusahaan/instansi yang implementasi dan solusi teknologi digitalnya yang terkait dengan Tema TOP Digital Award 2022. Allhamdulillah, BRK Syariah berhasil lolos proses penilaian dan penjurian yang dilakukan secara objektif-komprehensif, fair dan independen," kata Suharto.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut juga merupakan bentuk eksistensi Bank Riau Kepri Syariah sebagai Bank BPD yang dapat bersaing dengan perusahaan ada Provinsi Riau dan Kepri. “BRK Syariah masih mampu menunjukkan pertumbuhan dan performa kinerja keuangan yang terus tumbuh," pungkasnya.

