Pemerataan Akses Digital, Telkomsel Hadirkan Jaringan 4G/LTE di Pulau Enggano

Bisnis.com, PALEMBANG -- PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) menghadirkan jaringan 4G/LTE di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagai upaya pemerataan akses infrastruktur telekomunikasi di salah satu pulau terluar Indonesia itu.

Vice President Network Operation and Quality Management Area Sumatera Telkomsel Wahyudi C Purnama mengatakan pihaknya menghadirkan tiga new site dengan jaringan 4G/LTE di tiga lokasi, yakni Desa Kahyapu, Kaana dan Desa Meok.

"Kehadiran new site itu akan meng-cover kebutuhan layanan data maupun digital bagi masyarakat di desa tersebut yang berada di Pulau Enggano," katanya dalam keterangan pers, Jumat (11/11/2022).

Sebelumnya, kata dia, Pulau Enggano sudah memiliki akses jaringan Telkomsel dengan jaringan 2G di Desa Malakoni sejak tahun 2004. Wahyudi mengklaim bahwa saat ini hanya jaringan Telkomsel yang telah melengkapi kebutuhan masyarakat di Pulau Enggano dengan total site yang beroperasi sebanyak empat unit di pulau terluar tersebut.

"Ini bentuk komitmen kami untuk memeratakan akses infrastruktur dan kualitas broadband di seluruh penjuru Tanah Air. Fokus pengembangan jaringan tak hanya berpusat di wilayah perkotaan, namun menjangkau hingga ke pelosok, salah satunya adalah pulau Enggano.

Wahyudi melanjutkan inisiatif operator itu diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Dengan konektivitas yang lebih cepat dan stabil, akses jaringan 4G/LTE diharapkan mampu mempermudah berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah Enggano.

"Khususnya pada masa endemic yang membuat banyak aktivitas dilakukan secara langsung di luar area rumah maupun di dalam rumah," katanya.

Diketahui, Pulau Enggano dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa terletak di beberapa desa di antaranya Desa Banjarsari, Meok, Apoho, Malakoni, Kaana dan Kahyapu.

Wahyudi mengaku bahwa untuk pembangunan new site tersebut, Pulau Enggano memiliki tingkat kesulitan tertentu, salah satunya lokasi yang sulit dijangkau dengan jaraknya yang terlalu jauh hingga 173 kilometer dari transmisi konektivitas jaringan yang ada di wilayah lainnya dan melewati lengkungan bumi.

Untuk pembangunan New Site tersebut, Layanan 4G/LTE ini pun langsung dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat terutama para pelajar, pekerja dalam aktivitas kesehariannya.

"Terbukti, penggunaan layanan data setiap harinya semakin meningkat sejak kehadiran layanan 4G/LTE Telkomsel di Pulau Enggano tersebut," katanya.

