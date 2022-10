New Vario Ditargetkan Terjual 800 Unit Tiap Bulan di Pekanbaru

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU -- PT Capella Dinamik Nusantara (CDN) dealer utama sepeda motor Honda wilayah Riau, menargetkan penjualan skutik terbaru yakni New Honda Vario 125 sebanyak 750-800 unit setiap bulannya.

Regional Head CDN Arifin mengatakan penjualan model skutik ini terus menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Untuk model sebelumnya rerata penjualan mencapai 650-700 unit setiap bulan.

"Untuk model terbaru ini kami targetkan New Vario 125 bisa terjual sampai 750-800 unit, atau naik 10 persen dari model sebelumnya," ujarnya Senin (31/10/2022).

Baca Juga : Honda Kuasai 65 Persen Pasar Motor Sport Wilayah Riau

Dia meyakini model terbaru ini bisa lebih laris karena ada sejumlah peningkatan yang dilakukan pabrikan, untuk model New Vario 125. Karena itu pihaknya juga bersiap dengan memastikan kelancaran pengiriman unit kepada setiap pelanggan yang memesan.

Adapun sejumlah fitur baru skutik ini misalnya telah dilengkapi fitur canggih Honda Smart Key System untuk tipe ISS, full digital panel meter, dan USB charger pada console box yang mampu menghadirkan kemudahan ketika berkendara.

Model terbaru skutik ini juga hadir dengan ukuran ban yang lebih lebar, serta kapasitas penyimpanan bagasi yang besar untuk mendukung performa sehingga berkendara menjadi lebih menyenangkan.

“Selain desain tampilan dan fitur canggih, mesin berkapasitas 125cc liquid cooled engine dengan teknologi eSP terkini ini, mampu menghadirkan akselerasi yang responsif dan performa yang stabil, sekaligus mampu menghasilan konsumsi BBM teririt di kelasnya hingga 51,7 km/liter," ujarnya.

Adapun New Honda Vario 125 Tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp23,4 juta (On The Road Riau), tipe CBS-ISS dipasarkan seharga Rp24,9 juta (On The Road Riau), sedangkan tipe CBS-ISS SP dipasarkan seharga Rp25,1 juta (On The Road Riau).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : honda