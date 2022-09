BGTC 2022 Pekanbaru Dorong Inklusi Keuangan dan Literasi Digital Generasi Muda

Bagikan A- A+

Bisnis.com, PEKANBARU-- Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2022 di Kampus Universitas Islam Riau (UIR) diharapkan mampu mendorong tingkat inklusi keuangan dan literasi digital generasi muda milenial dan gen Z.

Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Rahayuningsih menjelaskan kegiatan BGTC 2022 ini digelar dengan tujuan mendekatkan Bisnis Indonesia kepada mahasiswa, serta menjawab keresahan semua pihak akan literasi digital yang masih rendah.

"Padahal Indonesia saat ini sedang dalam lompatan informasi digital yang massif dan aktivitas perekonomian digital saat ini banyak melibatkan sektor keuangan. Sehingga inilah yang menjadi fokus kami untuk diangkat di BGTC 2022 dan mendorong meningkatnya inklusi dan literasi keuangan digital bagi generasi muda," ujarnya saat di Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Kamis (22/9/22).

Dia menambahkan meski angka inklusi keuangan nasional menurut data OJK 2019 lalu sudah sebesar 83,6 persen, angka ini masih perlu ditingkatkan agar mencapai target 90 persen di 2024 mendatang.

Kemudian selain itu literasi produk keuangan juga harus terus naik, karena diharapkan masyarakat tidak hanya bisa mengakses layanan tetapi juga bisa memahami fungsi dan risiko dari produk dan layanan tersebut.

Lalu dengan adanya perkembangan media sosial di era digital saat ini, masyarakat sering keliru dan terjadi disinformasi, sehingga peran media masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang beredar.

"Upaya inilah yang kami kemas kedalam kegiatan BGTC 2022 di Pekanbaru dan dibagi kedalam beberapa kelas. Harapan kami bisa membantu meningkatkan pemahaman generasi muda kedepannya tentang keuangan, literasi digital, dan jurnalistik," ujarnya.

Sementara itu Wakil Rektor III Universitas Islam Riau, Admiral mengatakan dengan dipilihnya UIR sebagai lokasi BGTC 2022 tentu akan memberikan informasi dan literasi digital bagi mahasiswa, serta pengalaman baru dalam keuangan.

"Tidak hanya itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan setelah selesai kuliah, sehingga dapat mendorong entrepreneurship juga kedepannya," ujarnya.

Adapun Bisnis Indonesia Goes to Campus di Universitas Islam Riau, Pekanbaru didukung oleh BRKSyariah, OJK Riau, Bank Indonesia Riau, IDX Riau, Pertamina Hulu Rokan, EMP Bentu Ltd, Pegadaian Kanwil Pekanbaru, Phintraco Sekuritas, serta media partner RRI Pekanbaru, Bertuahposcom dan Riauonlinecoid.

