KASUS CORONA: Pemkot Pekanbaru Salurkan Bansos

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan bantuan sosial kepada warga yang terkena Virus Corona (Covid-19) berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan positif Corona.



El Syabrina, Asisten II Setdako Pekanbaru, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19 di setiap kecamatan di Ibukota Provinsi Riau tersebut.



"Saat ini kami sudah lakukan pendataan. Akan disalurkan di setiap kecamatan. Pihak kecamatan meminta waktu dalam empat hari ini untuk melakukan pendataan kepada mereka yang berhak menerimanya," kata El Syabrina, seperti dikutip dari Laman Resmi Pemkot Pekanbaru, Selasa (31/3/2020).



Adapun bantuan yang akan diberikan pemerintah melalui Dinas Sosial Pekanbaru berupa beras seberat 400 gram per orang per hari selama periode status darurat Covid-19 di Pekanbaru.



Mekanismenya, lanjut El Syabrina, pemerintah bakal menyalurkan bantuan tersebut lewat kecamatan. Selanjutnya pihak kecamatan yang akan meneruskan bantuan beras tersebut kepada keluarahan dan kemudian kepada masyarakat.



“Bantuan diberikan kepada mereka yang terpapar Covid-19 disebabkan mereka tak dapat lagi beraktivitas seperti biasanya. Mereka masuk dalam pengawasan, dan pengobatan medis atau di karantina,” jelas El Syabrina.



Zaini Rizaldy, Sekretaris Dinas Kesehatan Pekanbaru, menjelaskan per 29 Maret 2020 terdapat 41 orang berstatus PDP di Pekanbaru. Sebanyak 29 orang di antara PDP tersebut telah dirawat di rumah sakit dan 12 lainnya dinyatakan sehat.



Sementar itu, Juru Bicara Covid-19 Provinsi Riau Indra Yovi menyampaikan jumlah kasus PDP di Provinsi Riau per 29 Maret 2020 tercatat total 97 kasus.



Adapun, pasien yang sudah pulang sebanyak 25 orang dengan hasil negatif sebanyak 26 orang.



Sedangkan pasien yang masih diisolasi berjumlah 71 orang. Selanjutnya, pasien positif corona di Provinsi Riau bertambah 1 orang sehingga totalnya menjadi 2 orang. Namun, salah seorang yang positif corona tersebut telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang.

