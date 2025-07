Garuda Indonesia Kembali Gelar Sales Office Travel Fair 2025, Simak Promonya!

Bisnis.com, PALEMBANG — Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia bersama Bank Mandiri sebagai bank mitra kembali menggelar program Garuda Indonesia Sales Office Travel Fair (SOTF) 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 22-31 Juli 2025 untuk pembelian tiket rute domestik maupun internasional, dengan periode perjalanan sampai 21 Juli 2026 mendatang.

Pada SOTF kali kedua ini, Garuda Indonesia menyediakan sedikitnya 600.000 kursi penerbangan dengan penawaran harga spesial di rute domestik dan internasional.

Lebih lanjut, untuk mendapatkan kesempatan penawaran menarik tersebut, calon pengguna jasa dapat mengunjungi kantor penjualan Garuda Indonesia di Palembang.

Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengungkapkan bahwa SOTF 2025 kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat secara dengan menawarkan harga tiket penerbangan yang menarik dan kompetitif, serta memudahkan pelanggan untuk menjangkau lokasi travel fair di kantor-kantor penjualan Garuda Indonesia di kota-kota besar dalam dan luar negeri.

“Sebagai maskapai kebanggaan nasional, Garuda Indonesia berkomitmen menyelenggarakan SOTF untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat Indonesia melalui perencanaan yang baik dan optimal. Dengan berbagai nilai tambah yang ditawarkan dalam SOTF tahun ini, kami berharap para penumpang akan merasakan pengalaman terbang yang aman dan nyaman khas Garuda Indonesia,” ungkapnya dalam keterangan pers.

Adapun jadwal penerbangan Garuda Indonesia untuk rute Palembang ke Jakarta saat ini adalah GA107 berangkat pada pukul 09.30 WIB, GA109 berangkat pada pukul 12.45 WIB, GA113 berangkat pada pukul 15.30 WIB, dan GA119 berangkat pada pukul 18.25 WIB.

Sejumlah rute penerbangan domestik dari Palembang (pergi-pulang) yang mendapatkan harga promo di antaranya Palembang–Jakarta (PP) mulai Rp1,1 jutaan, Palembang–Yogyakarta (via Jakarta PP) mulai Rp2,4 jutaan, Palembang–Lombok (via Jakarta PP) mulai Rp2,6 jutaan, Palembang–Bali (via Jakarta PP) mulai Rp2,7 jutaan, dan Palembang–Surabaya (via Jakarta PP) mulai Rp2,7 jutaan.

Sementara itu, beberapa rute penerbangan internasional dari Palembang (pergi-pulang) yang mendapatkan penawaran menggiurkan di antaranya Palembang–Hongkong (via Jakarta PP) mulai Rp5,4 jutaan, Palembang–Shanghai (via Jakarta PP) mulai Rp6,5 jutaan, Palembang–Seoul (via Jakarta PP) mulai Rp6,9 jutaan, Palembang–Melbourne (via Jakarta PP) mulai Rp8,7 jutaan, dan Palembang–Sydney (via Jakarta PP) mulai Rp8,8 jutaan.

Selama SOTF berlangsung, Garuda Indonesia turut memberikan diskon redemption miles hingga 20% bagi para anggota GarudaMiles, diskon airport transfer hingga 40% untuk rute domestik dan 15% untuk rute internasional, diskon hingga 20% akses Garuda Executive Lounge, serta diskon prepaid baggage hingga 30%.

Selain itu, pada gelaran SOTF tahun ini, para pengguna jasa juga berkesempatan mendapatkan bonus gift voucher belanja senilai Rp100.000 khusus pengguna kartu kredit Bank Mandiri serta hadiah spesial paket wisata domestik untuk top spender event.

Sementara itu, para pengguna kartu kredit Mandiri juga turut berkesempatan mendapatkan nilai tambah berupa cashback hingga Rp2,5 juta dan cicilan 0% hingga 12 bulan.

Para pengguna jasa juga bisa berkesempatan memperoleh potongan harga menarik untuk berbagai destinasi yang dilayani berbagai maskapai mitra Garuda Indonesia, seperti KLM, Air France, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, Jet Star, Malaysia Airlines, Bangkok Airways, Qatar Airways, Air New Zealand, China Eastern Airlines, Lufthansa, Korean Air, dan Singapore Airlines.