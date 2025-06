Muba Siap Berkolaborasi Hadapi Transisi Energi Global menuju 'Net Zero Emission' 2060

Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran Bupati Muba M. Toha pada acara The 2nd Human Capital Summit on Energy 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) mengambil langkah konkret untuk membangun daya saing sumber daya manusia (SDM) daerah di tengah dorongan transformasi industri energi nasional.

Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran Bupati Muba M. Toha di The 2nd Human Capital Summit on Energy 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muba Mursalin, Kadis Kominfo Muba Herryandi Sinulingga, dan Kadisdikbud Iskandar Syahriyanto, Toha menghadiri forum yang mengusung tema “Accelerating the Workforce Transformation for Downstream Growth and Energy Security towards Energy Transition in Indonesia”.

Forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas transformasi ketenagakerjaan di sektor energi dan menunjukkan dukungan lintas negara terhadap transisi energi nasional. Sejumlah tokoh penting turut hadir, termasuk Menteri ESDM, Wakil Menteri ESDM, serta Duta Besar Swiss dan Uni Emirat Arab, menandai dorongan kolaborasi global dalam agenda net zero emission 2060.

Bupati Muba M. Toha menegaskan bahwa kehadiran Muba di forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah bentuk keseriusan daerah dalam menghadirkan SDM migas yang siap bersaing secara nasional bahkan internasional ke depannya.

“Kita bangga menjadi bagian dari forum penting ini. Kehadiran Muba adalah representasi komitmen kami untuk membangun SDM energi yang kompeten, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan,” ujar Toha dalam keterangan pers, Selasa (3/6/2025).

Ia juga mendorong sinergi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam mempercepat transformasi energi menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan. “Kami berharap masyarakat Muba bisa mengambil peran aktif dalam proses transformasi ini,” tegasnya.