KAI Palembang Tambah 550 Tempat Duduk pada Momen Perjalanan Libur Iduladha

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre III Palembang menambah 1 gerbong pada kereta Sindang Marga untuk periode perjalanan kereta api 13-18 Juni 2024.

Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan penambahan gerbong itu ditunjukkan untuk mengakomodir mobilitas masyarakat pada momen libur hari raya Iduladha tahun ini.

"Sehingga untuk periode itu, terdapat penambahan tempat duduk sebanyak 550," katanya, dikutip Selasa (18/6/2024).

Menurut Aida, data per hari Minggu (16/6/2024) pukul 10.00 WIB lalu menunjukkan sebanyak 11.680 penumpang telah berangkat menggunakan kereta api dari total delapan stasiun yang tersedia di wilayah kerjanya.

Stasiun tersebut diantaranya Stasiun Kertapati, Payakabung, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Tebingtinggi, Kota Padang dan Lubuklinggau.

“Penumpang yang berangkat pada Kamis (13/6) sebanyak 2.866 orang, sedangkan data sementara penumpang yang berangkat pada Sabtu (15/6) sebanyak 3.426 orang dan merupakan jumlah penumpang tertinggi untuk periode keberangkatan 13 - 16 Juni 2024,” jelasnya.

Adapun dari tanggal 13 Juni sampai 14 Juli 2024, pihaknya telah menyediakan sebanyak 76.518 tempat duduk, yang juga dipersiapkan untuk momen libur anak sekolah.

Total tersebut meliputi kereta api tujuan Bukit Serelo relasi Kertapati - Lubuk Linggau (PP) , KA Ekspres Rajabasa relasi Kertapati - Tanjung Karang dan KA komersial Sindang Marga relasi Kertapati - Lubuklinggau (PP).

“Jumlah yang telah terjual dari total tempat duduk yang disediakan yaitu sebanyak 56.341 atau sekitar 74%,” kata Aida.

Dia menambahkan, para penumpang dapat melakukan pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi Access by KAI, web kai.id, dan seluruh channel penjualan online resmi lainnya.

Sementara loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api tentunya apabila ketersediaan tiket masih ada.

“Untuk proses pembatalan tiket dapat dilakukan pada aplikasi Acces by KAI dan loket stasiun yang melayani pembatalan tiket, dengan biaya administrasi sebesar 25% per tiket yang dibatalkan. Penumpang dapat membatalkan tiket di Acces by KAI selambatnya 2 jam sebelum keberangkatan KA atau di loket stasiun selambatnya 30 menit sebelum keberangkatan KA,” pungkasnya.

