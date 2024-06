Pertamina Cukupi Kebutuhan BBM dan LPG di Sumsel Jelang Iduladha

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan penyaluran serta stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) di Sumatra Selatan (Sumsel) dalam kondisi aman menjelang Iduladha 2024.

Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan mengungkapkan pihaknya terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan serta menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat guna menghadapi lonjakan permintaan jelang hari besar keagamaan.

“Jika masih diperlukan, penyaluran BBM maupun LPG akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan, untuk produk subsidi dan penugasan tentunya akan disesuaikan dengan kuota yang sudah ditentukan,” kata Nikho dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2024).

Pihaknya mencatat, rata-rata konsumsi harian BBM jenis bio solar di wilayah Sumsel sekitar 1.568 kilo liter (KL) per hari dan jenis Pertalite sekitar 2.156 KL per hari. Sedangkan untuk LPG sebanyak 770 metrik ton (MT) per hari.

Dikatakan Nikho, Pertamina terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk terus memantau penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar tersalur dengan tepat sasaran.

Sementara untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi kepada masyarakat berhak, pembelian LPG 3 kilogram hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang terdata.

"Masyarakat diharapkan untuk dapat segera melakukan pendaftaran dan pencocokan data NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) ke pangkalan LPG terdekat untuk bisa mengakses LPG bersubsidi di Pangkalan resmi yang terjamin harga dan kualitasnya," tegas Nikho.

Pertamina juga mengajak agar masyarakat senantiasa menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi sesuai dengan peruntukannya yaitu masyarakat prasejahtera, usaha mikro dan nelayan sasaran. Selain itu dapat menggunakan produk Non Subsidi yang saat ini tersedia dalam kemasan Bright Gas.

